Voice of Cards: The Forsaken Maiden è ora disponibile, ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha divulgato il trailer di lancio di Voice of Cards: The Forsaken Maiden, sequel spirituale di un primo capitolo uscito alla fine dello scorso anno

Alla fine dello scorso anno ci siamo fatti ammaliare dai trailer di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un JRPG basato sulle carte che al timone vedeva niente meno che Yoko Taro. Quando poi, nel mese di novembre, ci siamo seduti al PC per scriverne la recensione, siamo rimasti parzialmente delusi. Questo perché Voice of Cards non è esattamente la serie che ci aspettavamo, innovativa e quantomeno atipica, ma più un JRPG a turni di stampo classico mascherato da un’estetica veramente accattivante, ma poco funzionale e rivoluzionaria. Ed ormai da un paio di giorni, il suo sequel spirituale, The Forsaken Maiden, è disponibile in formato esclusivamente digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (Steam). Una seconda avventura che rende Voice of Cards una vera e propria serie, insomma!

Un secondo capitolo che è stato nuovamente portato in vita dal team creativo dietro alle amate serie di Nier e Drakengard, tra cui il Creative Director YOKO TARO, il Music Director Keiichi Okabe e il Character Designer Kimihiko Fujisaka. In questa nuova avventura, ambientata su isole remote protette per generazioni dalle Sacerdotesse, potrete seguire il protagonista e Jeri, una ragazza che non è riuscita a diventare Sacerdotessa, in una storia commovente in cui dovrete salvare gli isolani dall’orlo della distruzione. Tramite comunicato stampa, Square Enix ne ha divulgato il trailer di lancio ufficiale, che vi lasciamo qua sotto.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden, ecco il trailer di lancio e il contenuto del pacchetto DLC!

Negli store digitali troverete, oltre al gioco base, un pacchetto che potrete acquistare insieme o separatamente e che comprende vari DLC che sbloccano altrettanti contenuti di gioco a tema “fan di Yoko Taro”, come:

Abiti delle bambole : un design aggiuntivo per gli abiti di Nel, Jeri e Ardimé.

: un design aggiuntivo per gli abiti di Nel, Jeri e Ardimé. Emblema YoRHa : sostituisce il dorso delle carte con un motivo ispirato ai soldati YoRHa.

: sostituisce il dorso delle carte con un motivo ispirato ai soldati YoRHa. Pedina di 2B : sostituisce la pedina da terraferma del giocatore con una ispirata a 2B.

: sostituisce la pedina da terraferma del giocatore con una ispirata a 2B. Arena Città Clone : sostituisce l’arena e lo scrigno delle gemme con un motivo ispirato alla Città Clone.

: sostituisce l’arena e lo scrigno delle gemme con un motivo ispirato alla Città Clone. Arena Biomacchine : sostituisce il tavolo da gioco con un motivo ispirato alle biomacchine.

: sostituisce il tavolo da gioco con un motivo ispirato alle biomacchine. Jukebox della resistenza : sostituisce la musica di sottofondo con una ispirata agli androidi che hanno combattuto per salvare l’umanità.

: sostituisce la musica di sottofondo con una ispirata agli androidi che hanno combattuto per salvare l’umanità. Collezione pixel: scambia tutte le illustrazioni di mostri e personaggi con delle versioni pixel.

Avete visto il trailer di lancio di Voice of Cards: The Forsaken Maiden? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!