Nintendo Switch Online: Majora’s Mask sarà disponibile dal 25 febbraio

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, assieme all’annuncio relativo al mitico Banjo – Kazooie, ma adesso abbiamo finalmente una data ufficiale. The Legend of Zelda: Majora’s Mask (originariamente pubblicato nel 2000) sarà disponibile su Nintendo Switch Online il prossimo 25 febbraio!

Indossando la Majora’s Mask su Switch

Considerato un capitolo più cupo e tenebroso rispetto ai precedenti questo è anche il primo gioco della serie in cui Shigeru Miyamoto cede lo scettro del comando alla fortunata accoppiata Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi. Qui di seguito vi lasciamo comunque l’annuncio di Nintendo of America per l’arrivo di The Legend of Zelda: Majora’s Mask per il servizio Nintendo Switch Online e poi faremo un piccolo ripasso della trama del gioco.

Link is dragged into the world of Termina, where the moon is falling from the sky! Relive the world’s final 72 hours when The Legend of #Zelda: Majora's Mask comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 2/25. #Nintendo64. pic.twitter.com/712guV6wtz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2022

La storia vede il nostro prode Link tornare vittorioso dopo l’impresa di Ocarina of Time, anche questo è considerato come uno dei migliori videogiochi del Nintendo 64 e non solo, ma uno Skull Kid spaventa la cavalla Epona, gli ruba l’ocarina e lo scaglia nella dimensione alternativa di Termina dove avrà tre giorni ed una serie di maschere per salvare capra e cavoli. Il “trucco” per compiere questa impresa ai limiti dell’impossibile, in tutto ciò vi è anche una gigantesca luna che si sta per schiantare al suolo, occorrerà riavvolgere più e più volte gli scarni tre giorni a disposizione per cambiare il fato di Termina. Il nostro eroe ce la farà anche questa volta?

