Babylon’s Fall: il gioco è ufficialmente in fase Gold!

Nelle scorse ore, Platinum Games e Square Enix hanno annunciato che Babylon’s Fall è entrato ufficialmente in fase Gold: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre lo sviluppo di Bayonetta 3, esclusivo per Nintendo Switch, sembra procedere piuttosto bene, Platinum Games è attualmente al lavoro anche su Babylon’s Fall, il titolo presentato per la prima volta nel dicembre del 2019 e poi sparito dai radar per tanto, troppo tempo. Solo per poi riapparire, successivamente, un po’ col contagocce e non sempre in maniera convincente nel corso di diversi eventi a cui Square Enix ha presenziato, ultimo fra tutti lo Square Enix Presents di giugno di quest’anno. Subito dopo, annunciata anche la closed beta, che si è chiusa con una terza fase ad ottobre e che non è stata recepita molto bene dall’utenza.

Questo perché, è innegabile, la Closed Beta di Babylon’s Fall soffriva di davvero tante, troppe pecche. A partire dalla pochezza di gameplay e di modalità provabili, il titolo mancava anche in termini di estetica e comparto tecnico, oltre agli immancabili server ballerini. Insomma, una beta che ha lasciato a moltissimi l’amaro in bocca e che ha spinto Platinum Games ad incentivare i lavori nel risolvere la maggior parte di questi problemi prima del lancio, previsto per il prossimo 3 marzo in esclusiva console Sony (PS4, PS5) e PC. Nel mentre, nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato che il titolo è ufficialmente entrato in Fase Gold.

Babylons’ Fall è in fase Gold: speriamo bene per il lancio!

Lo sviluppo principale di Babylon’s Fall si è dunque concluso e il gioco è stato passato nelle mani di coloro che si occuperanno della sua certificazione e preparazione finale. Ovviamente, il team di developer sta già lavorando ad una patch che sarà disponibile dal day one per cercare di risolvere ancora alcune delle criticità rimaste. Inoltre, nuove modalità completamente gratuite e disponibili post-lancio sono già state annunciate, restiamo in attesa, nei prossimi mesi, di una roadmap completa.

Insomma, nel mentre Babylon’s Fall è entrato in Fase Gold, noi rimaniamo ancora perplessi dalle condizioni in cui è stato mostrato nel corso della Closed Beta di qualche mese fa. E voi che cosa ne pensate? L’avete provato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!