Babylon’s Fall: rivelate le date per la fase 3 della beta

Gli sviluppatori rilasciano finalmente le date per la fase 3 della beta di Babylon’s Fall. Scopriamo maggiori dettagli in questa news

Pare proprio che l’atteso Babylon’s Fall stia per aprirsi alla fase 3 di beta testing, per la gioia di tutti gli amanti degli action games. Se non siete infatti riusciti a partecipare alla precedente closed beta e siete curiosi di provare con mano la nuova creatura di Platinum Games, continuate a leggere per conoscere tutti i dettagli in merito alle date in cui sarà possibile provare con mano questo titolo.

Fase 3 di beta testing per Babylon’s Fall annunciata. Ecco i dettagli

Dopo un lungo periodo di silenzio, la nuova esclusiva PlayStation e PC di Platinum Games e Square Enix è tornata di recente sotto riflettori in occasione dello scorso E3. Ora, dopo il rilascio di ben due versioni di prova, Babylon’s Fall, ancora privo di una data di lancio ufficiale, sta per entrare nella fase 3 di beta testing, la quale, a detta degli sviluppatori, sarà volta a mettere alla prova principalmente i server di gioco e le varie funzionalità del titolo.

La beta avrà inizio il 15 Novembre, per terminare il 17 dello stesso mese, e ad essa potranno prendere parte utenti risiedenti in ogni parte del mondo. Tuttavia anche questa nuova fase di testing sarà a numero chiuso, pertanto gli interessati potranno candidarsi per partecipare entro il 27 di Ottobre. Platinum Games ha fatto sapere che terrà in grande considerazione i feedback dei giocatori che decidono di prendere parte a questi eventi, al fine di migliorare il più possibile l’esperienza finale del proprio titolo.

