Recensione Panasonic TX-55JZ1000E: tante novità

In questo articolo andremo a vedere la recensione di Panasonic TX-55JZ1000E, TV 4K HDR con assistente vocale e tanto altro

È passato qualche tempo dalla nostra ultima recensione di un TV Panasonic ma, nonostante la velocità con cui corre la tecnologia, mai ci saremmo aspettati così tanti passi in avanti in così poco tempo.

Da sempre abbiamo apprezzato i TV prodotti dalla casa nipponica ma mai come ora siamo felici di potervi parlare di un prodotto che risulta maturo ed eccellente.

Design fedele al marchio | Recensione Panasonic TX-55JZ1000E

Il nuovo modello di Panasonic rimane fedele allo stile estetico sobrio e dinamico del marchio. Ritroviamo infatti due lati su tre praticamente senza cornice!

Per ovvie ragioni troviamo il lato che corre sulla base della TV con una cornice più spessa di qualche millimetro. Questo è necessario per contenere il ricevitore del telecomando e il LED di notifica che varia di colore in come al solito.

Lato pratico una cosa che salta all’occhio (o alla schiena in realtà) è il peso che diminuisce di almeno 6\7 KG rispetto al passato.

Ovviamente come tutti gli ultimi modelli lanciati già dal 2020 ritroviamo una piantana circolare che ci permette di ruotare la TV di 180°. La scelta della piantana risulta essere azzeccata in quanto solida e non troppo ingombrante.

Altrettanto ovviamente rimane la possibilità di appendere il TV al muro. Per poter procedere con l’operazione di fissaggio troviamo un attacco Vesa (300 * 300).

Scheda tecnica | Recensione Panasonic TX-55JZ1000E

Pannello : 4K ULTRA HD/Master HDR OLED

: 4K ULTRA HD/Master HDR OLED Risoluzione schermo : 3.840 x 2.160

: 3.840 x 2.160 Unità pannello : Smooth Motion Drive Pro

: Smooth Motion Drive Pro Modalità foto : IA automatica/Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/FILMMAKER MODE/Personalizzato/Foto professionale/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Giochi/DolbyVision (Vivid/IQ/Dark)/Netflix Calibrated Mode

: IA automatica/Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/FILMMAKER MODE/Personalizzato/Foto professionale/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Giochi/DolbyVision (Vivid/IQ/Dark)/Netflix Calibrated Mode Processore : Processore HCX Pro AI

: Processore HCX Pro AI Assistente vocale : Google\ Alexa

: Google\ Alexa Supporto per HDMI :eARC (Enhanced Audio Return Channel) (Ingresso 2) ALLM (Auto Low Latency Mode) (Tutti gli ingressi) VRR (Variable Refresh Rate) (Ingressi 1 e 2) 4K HFR (High Frame Rate) (Ingressi 1 e 2)

:eARC (Enhanced Audio Return Channel) (Ingresso 2) ALLM (Auto Low Latency Mode) (Tutti gli ingressi) VRR (Variable Refresh Rate) (Ingressi 1 e 2) 4K HFR (High Frame Rate) (Ingressi 1 e 2) Dolby : Dolby Atmos

: Dolby Atmos Surround : Cinema Surround PRO

: Cinema Surround PRO Uscita altoparlanti : 30 W (15 W x 2)

: 30 W (15 W x 2) USB : 3 (2 laterale, 1 inferiore; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2)

: 3 (2 laterale, 1 inferiore; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) Ethernet : 1

: 1 Ingresso audio analogico : M3 x 1 (inferiore)

: M3 x 1 (inferiore) Uscita audio digitale (ottica): 1 (inferiore)

Audio e video al top? | Recensione Panasonic TX-55JZ1000E

Il nuovo processore in combo all’ottimo pannello ci permettono di godere di colori davvero eccelsi. Ovviamente grazie alla tecnologia OLED i neri sono assoluti e di conseguenza ottimi.

Per avere una resa cromatica senza dover impazzire troppo fra i vari settaggi, che vi consigliamo ugualmente di provare, potete scegliere la modalità cinema che a nostro avviso risulta essere quella più equilibrata.

Le funzioni HDR, Dolby Vision IQ unite all’ottima qualità generale del pannello permettono di godere d’immagini davvero invidiabili.

Per chi non conoscesse ancora la funzione Netflix Calibrated Mode potremmo in maniera davvero semplicistica definirla in questo modo; la funzione, che ricordo non necessita di attivazione, ci permette di godere al massimo della qualità del sistema di streaming più famoso al mondo grazie a una partnership fra le parti.

In buona sostanza c’è un’ottimizzazione delle immagine direttamente alla fonte della sorgente video che ci dà la possibilità di avere colori migliori, effetti di luce e tante altre chicche in grado di farci fruire al massimo delle migliori serie tv Netflix.

Grazie alla dotazione del pannello OLED Master HDR, questo TV vanta colori caldi e illuminati pressoché perfettamente! Dopo aver trascorso ore a visualizzare contenuti di ogni tipo, non possiamo che promuovere a pieni voti i colori e le immagini riprodotte da questo pannello 4K OLED.

In poche parole non abbiamo davvero nulla recriminare sulla parte video di questo TV.

Inoltre una parte importantissima del pacchetto video è la possibilità di sfruttare una connessione HD-MI 2.1 unita alla tecnologia VRR. In passato infatti questi TV (come quasi tutti i pannelli Oled) erano altamente sconsigliati per il gaming. Grazie all’aggiunta di queste tecnologie invece il discorso cambia drasticamente!

Vediamo come si comporta l’audio

Nonostante l’audio sia supportato dalle tecnologie Dolby Atmos e Cinema Surround PRO non ci ha convinti a pieno.

Fino a quando si resta nella safe zone dei programmi televisivi oppure si guarda qualche serie TV “tranquilla” non ci saranno grandi problemi ma se si chiede qualcosa in più le limitazioni sono evidenti.

I bassi poco corposi non riescono a restituire un comparto audio degno di nota. Non fraintendete siamo dinnanzi a un buon sistema audio ma che risulta essere poco “colorato” in alcuni frangenti.

Le funzioni Smart | Recensione Panasonic TX-55JZ1000E

Le novità in questa nuova versione del TV Panasonic non mancano e lo abbiamo cominciato a vedere già nei paragrafi precedenti. Si strizza l’occhio al gaming ma una TV deve avere anche un comparto media di tutto il rispetto per considerarsi al passo coi tempi.

Parlando molto francamente quello che abbiamo sempre criticato alle ottime televisioni Panasonic fino a questo momento era senza dubbio la mancanza di uno store adeguato.

Tantissime app entrate a far parte dell’immaginario collettivo come di default non erano presente ne scaricabili.

Con questo nuovo software Panasonic mantiene la sua natura, molto lontana dagli Android TV, ma ci permette finalmente di avere un ricco catalogo.

Infatti è ora possibile scaricare per esempio l’app che ci permette di guardare i migliori film su Disney Plus o ancora app indispensabili per guardare lo sport come Dazn.

Ovviamente il catalogo è molto più ricco di così ma per dare un idea credo che sia sufficiente citare queste due new entry.

Un altro passaggio fondamentale è senza dubbio l’inserimento di un assistente virtuale all’interno della tv stessa. Potrete infatti utilizzare il vostro Panasonic TX-55JZ1000E esattamente come fareste con uno speaker qualsiasi o come fate nel quotidiano con il vostro smartphone.

Peccato solo per il solito telecomando davvero troppo retrò che sarebbe, dato anche le ultime aggiunte, potuto essere tranquillamente sostituito con uno più “smart”.

Chi dovrebbe acquistare TX-55JZ1000e?

In conclusione possiamo affermare che i nuovi TV Panasonic hanno fatto ulteriori passi da gigante. Riescono a riaffermare tutto quello che di buono abbiamo visto in passato e aggiungono funzioni importanti che ne elevano la qualità.

Le funzionalità aggiuntive dedicate al gaming, l’inserimento di un assistente vocale e un catalogo di app finalmente degno di questo nome aumentano di gran lunga la già ottima qualità del pacchetto.

Il nuovo processore rende un pannello già buono quasi perfetto! Peccato per i difetti storici come l’audio che pecca nelle tonalità più profonde e rimane un po’ impersonale sulle altre.

Anche un restyling del controller remoto ci avrebbe fatto piacere.

Nel complesso se cercate un OLED che dia tantissime soddisfazioni, che vi permetta di godere colori straordinari e nel qual tempo strizzi l’occhio al gaming il tutto senza costare cifre esorbitanti (lo si trova intorno ai 1200 euro) lo avete trovato.

8.8 Imperdibile al giusto prezzo Punti a favore Un pannello OLED spettacolare

Un pannello OLED spettacolare Un ottimo processore

Un ottimo processore Tante novità… Punti a sfavore ...ma anche qualche storico problema

...ma anche qualche storico problema Al quel telecomando servirebbe un restyling