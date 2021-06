E3 2021: tutti gli annunci dello Square Enix Presents

La conferenza Square Enix si è appena conclusa. Andiamo insieme a rivedere tutti gli annunci fatti da Square Enix Presents in occasione di questo E3 2021

Nell’appuntamento dell’E3 targato Square Enix abbiamo avuto molte conferme, tanti approfondimenti ma anche qualche annuncio bomba. Square Enix si riconferma ancora una volta un publisher e una casa di sviluppo dal parco titoli sempre più vario. Originariamente legata a titoli provenienti dal sol levante, Square negli ultimi anni si è spostata anche sulla produzione di titoli occidentali. Di questo ne abbiamo avuto la conferma proprio nell’ultimo evento. Non perdiamo tempo dunque e andiamo a ricapitolare tutti gli annunci fatti da Square Enix in occasione dell’E3 2021.

Tante conferme

La conferenza Square Enix si è focalizzata principalmente su molte tra le sue storiche IP ma anche sulle novità in uscita nei prossimi anni. I giochi presentati vanno dal nuovo Babylon’s Fall, gioco action sviluppato da Platinum Games in cui vengono mescolate ambientazioni alla Dark Souls con un gameplay frenetico, fino a titoli più calmi e riflessivi come Life is Strange True Colors. Ultimo capitolo della serie Life is Strange sviluppato da Deck Nine Studios. Insomma, tanti titoli e diversi approfondimenti sui gameplay. Square con questa conferenza sembra aver dimostrato di avere le idee chiare sul futuro della compagnia. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli annunci di questo E3 2021 sulle prossime uscite Square Enix.

Rock anni ’80 e procioni – E3 2021: ecco tutti gli annunci di Square Enix

La conferenza Square Enix ha cominciato con l’annuncio in pompa magna della World Premiere di Guardians of the Galaxy. Il titolo, sviluppato da Eidos Montreal in uscita il prossimo 26 ottobre, è stato presentato con trailer adrenalinico e con diverse sezioni di gameplay. Il gioco sembra molto promettente, la struttura è quella di un action adventure narrativo in terza persona e sembra avere sia un gameplay curato che una buona scrittura dei personaggi. A proposito di personaggi, questi pare siano stati resi abbastanza fedeli alle loro controparti cartacee. Per quanto riguarda il gameplay invece, Guardians of the Galaxy si presenta come un titolo molto divertente da giocare. Saranno presenti scelte multiple, così come la presenza di abilità speciali. Mentre le abilità dei personaggi di supporto saranno richiamabili a comando. Proseguiamo dunque con gli il recap degli altri titoli presentati.

Qualche aggiornamento – E3 2021: ecco tutti gli annunci di Square Enix

Dopo l’annuncio bomba relativo ai Guardiani, la conferenza non è stata così entusiasmante, ad esempio come quella Xbox, se non sul finale. Ma ci arriveremo presto. Intanto, proseguiamo con la lista di giochi annunciati nella corso della conferenza. Passiamo quindi adesso ad una rapida rassegna di qualche titolo mobile e console con un aggiornamento su un titolo già disponibile. Ovvero:

Edizione unica dei primi 6 Final Fantasy su Steam e mobile.

su Steam e mobile. Legend of Mana: remastered del classico Legend of Mana, disponibile dal 24 giugno su Steam, PS4 e Switch.

remastered del classico Legend of Mana, disponibile dal su Steam, PS4 e Switch. Black Panter War for Wakanda: presentato con un trailer in cinematica l’espansione di Marvel’s Avengers, che sarà disponibile gratuitamente. Infine sono stati anticipati con una road map, i futuri DLC di Marvel’s Avengers.

Altri giochi mobile e remastered – E3 2021: ecco tutti gli annunci di Square Enix

La conferenza prosegue con alcune conferme già anticipate diverso tempo fa. Andiamo quindi a vedere i prossimi titoli mobile seguiti da uno degli action rpg più attesi, più uno speciale approfondimento su un’attesa remastered e su un nuovo titolo inedito. Parliamo di:

Hitman Sniper: titolo mobile dedicato a Hitman.

titolo mobile dedicato a Hitman. Nier Reincarnation: gioco mobile facente parte dell’universo narrativo di Nier .

gioco mobile facente parte dell’universo narrativo di . Final Fantasy 7 Remake First Soldier: battle royale basato su Final Fantasy 7 Remake.

battle royale basato su Final Fantasy 7 Remake. Babylon’s Fall: finalmente mostrati nuovi filmati e gameplay del gioco. L’action gdr di Platinum Games mescola un gameplay frenetico con uno stile visivo fantasy. In uscita per PS4, PS5 e PC prossimamente.

finalmente mostrati nuovi filmati e gameplay del gioco. L’action gdr di Platinum Games mescola un gameplay frenetico con uno stile visivo fantasy. In uscita per prossimamente. Life is Strange Collection Remastered: annunciata la collector rimasterizzata dei primi due capitoli (LiS e LiS Before the Storm). La collector avrà migliorie grafiche e sarà disponibile il 30 settembre .

annunciata la collector rimasterizzata dei primi due capitoli (LiS e LiS Before the Storm). La collector avrà migliorie grafiche e sarà disponibile il . Life is Strange True Colors: mostrato ulteriore gameplay del nuovo titolo della serie Life is Strange. I poteri della protagonista Alex permettono di vedere i sentimenti e percepire frammenti del passato delle persone tramite un’aura colorata che avvolge i personaggi stessi. In uscita il 10 settembre.

Ultima bomba e giudizio finale

A chiudere la conferenza, è stato annunciato Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. Il titolo, che conoscevamo dai leak passati come Final Fantasy Origin, si è rivelato con un trailer gameplay. Abbiamo potuto qui osservare la mescolanza di stili tra un gameplay e ambientazioni alla Dark Souls e personaggi provenienti dall’universo narrativo di Final Fantasy. Nel complesso una buona conferenza, anche se ci saremmo aspettati decisamente di più. Grande assente Forespoken, titolo annunciato diverso tempo fa ma che non si è mostrato in questa conferenza. Altra nota negativa, l’assenza durante lo show delle canzoni originali presenti nei trailer, che ha smorzato decisamente l’atmosfera soprattutto per chi ha seguito lo show in streaming. Questi erano tutti gli annunci fatti da Square Enix in questo periodo di E3 2021. Fateci sapere la vostra nei commenti.

