Avatar Frontiers of Pandora: il gioco avrà la modalità Co-op?

Un leaker ha rivelato nelle ultime ore molti dettagli su Avatar Frontiers of Pandora, il gioco in questione potrebbe avere una modalità co-op

Sebbene Ubisoft non abbia detto quasi nulla su Avatar: Frontiers of Pandora da quando lo ha presentato per la prima volta un paio di anni fa, nelle ultime settimane sono emersi molti dettagli sul gioco grazie alle fughe di notizie pubblicate su Twitter dal noto leaker dei titoli Ubisoft @ScriptLeaksR6. Ciò ha comportato dettagli sui pre-ordini del titolo open world in prima persona, un nuovo screenshot di gameplay e ampie informazioni sul mondo, la storia, i combattimenti e altro ancora. In base ha quanto è emerso, ad esempio, sembrerebbe che Avatar Frontiers of Pandora avrà la modalità Co-op. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Avatar Frontiers of Pandora: modalità co-op e Season Pass al lancio?

Il leaker menzionato poc’anzi è tornato su Twitter per pubblicare altri brevi dettagli sul gioco. A quanto pare, Avatar: Frontiers of Pandora avrà anche elementi online e una modalità co-op, anche se resta da vedere quale forma avranno. Considerando che il titolo è sviluppato da Massive Entertainment, lo studio che ha creato The Division, il tutto non suonerebbe improbabile.

Nel frattempo, il leaker sostiene anche che il titolo open world avrà anche pacchetti di valuta acquistabili in gioco, il che, a sua volta, implicherebbe l’uso di microtransazioni. Inoltre, Avatar: Frontiers of Pandora dovrebbe includere anche un pacchetto di benvenuto e un pass stagionale, anche se i dettagli su cosa includeranno tali elementi non sono ancora stati condivisi.

Il prossimo Ubisoft Forward è fissato per il 12 giugno, quindi è molto probabile che in quell’occasione riceveremo dettagli ufficiali sul gioco. Il lancio di Avatar: Frontiers of Pandora è previsto per PS5, Xbox Series X/S e PC entro aprile 2024.

