Secret Invasion: nel primo trailer Nick Fury è un ricercato in fuga

Nick Fury e Talos cercano di svelare la più grande cospirazione che l’MCU abbia mai visto nello spettacolare primo trailer italiano della serie Marvel Secret Invasion.

I Marvel Studios hanno presentato il trailer italiano dell’attesissima nuova serie Disney+ Secret Invasion, che riporta il Nick Fury di Samuel L. Jackson sulla Terra, dove viene a sapere di una cospirazione globale che potrebbe minacciare il futuro dell’umanità. Dopo l’apparizione nell’ultimo post credit, Nick Fury sembra infatti tornato sulla terra per sventare una cospirazione senza precedenti.

La sinossi ufficiale di Secret Invasion rivela alcuni dettagli sulla trama della serie tv di futura uscita.

Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una nuova esistenza sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per contrastare un’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

Il cast di Secret Invasion nel primo trailer

Nel cast di Secret Invasion troveremo Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Cobie Smulders (Maria Hill), Martin Freeman (Everett Ross), Kingsley Ben-Adir (Gravik), Charlayne Woodard (Priscilla Fury), Killian Scott (Fiz), Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney (President Ritson), Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke (G’iah), Olivia Colman (Sonya Falsworth) e Don Cheadle (James Rhodes/War Machine). Ali Selim è il regista di tutti e sei gli episodi previsti, con Kyle Bradstreet come caposceneggiatore.

Secret Invasion prenderà il via su Disney+ il 21 giugno, come annunciato nel primo trailer. Scopriremo quindi presto il suo ruolo all’interno del MCU e se rispetterà i canoni di qualità delle precedenti serie, di gran successo, quali Loki o Falcon and the Winter Soldier. Cosa ne pensate di questa serie? La vedrete, considerando il contenuto del trailer? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per ogni aggiornamento.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.