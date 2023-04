PS5 Pro: ecco quando potrebbe essere annunciata l’uscita

Un noto giornalista videoludico è tornato a parlare di una possibile uscita di PS5 Pro. Sembra che Sony potrebbe fare un annuncio a breve

In un recente rapporto del noto giornalista videoludico Tom Henderson era emerso che Sony sta lavorando a una presunta PS5 Pro e che l’azienda aveva intenzione di lanciare la versione più potente della sua console current-gen con un’uscita prevista nel 2024. Sebbene i dettagli del rapporto sulle novità relative alla console in questione fossero scarsi, le cose potrebbero cambiare presto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS5 Pro: nuovi dettagli in un “futuro prossimo”, si parlerà anche dell’uscita?

In una recente live streaming, Henderson ha affermato che ulteriori dettagli sull’uscita di PS5 Pro e sulla console dovrebbero essere annunciati nei prossimi due mesi, anche se è piuttosto improbabile che si riferisca alla disponibilità della console attraverso i canali ufficiali di vendita. In ogni caso, potremmo saperne di più in merito in un futuro non troppo lontano. Nel frattempo, Henderson ha anche confermato che Sony ha in cantiere altro hardware PlayStation oltre a PS5 Pro, anche se non ha specificato di cosa si tratti. Resta da capire se si riferisca al modello di PS5 con unità disco rimovibile di cui si vociferava in precedenza.

Questo modello, tra l’altro, dovrebbe essere lanciato a settembre, a quanto si dice. Il prossimo PlayStation Showcase è stato programmato per l’inizio di giugno, quindi forse potremmo sentirne parlare in quell’occasione. Intanto, è stato reso noto che la console ammiraglia di Sony ha piazzato più di 30 milioni di unità.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.