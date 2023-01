Star Wars: il gioco a tema di Ubisoft verrà presentato quest’anno?

Un tweet recente di un addetto ai lavori sembrerebbe lasciare intendere un annuncio a breve per il gioco di Star Wars creato da Ubisoft

È stato confermato che diversi titoli di Star Wars sono in fase di sviluppo presso alcuni importanti studi dell’industria videoludica, e sembra che quest’anno riceveremo molti nuovi dettagli concreti sul gioco open world in sviluppo presso Massive Entertainment, lo studio di Ubisoft che ha creato The Division. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Star Wars: a che punto è lo sviluppo del titolo open world di Ubisoft?

Confermato in fase di sviluppo nel gennaio 2021, il gioco a tema Star Wars di Massive (e quindi Ubisoft) sembrerebbe essere destinato un reveal completo nel 2023, o almeno così sembra suggerire un recente tweet del direttore creativo Julian Gerighty. Recentemente, su Twitter, Gerighty ha scritto: “Il 2023 sarà un anno importante per noi. Unitevi all’avventura”. Il tweet è stato accompagnato da un’immagine del titolo Star Wars, nel caso in cui non fosse chiaro a cosa si stia riferendo esattamente.

Al momento i dettagli sul titolo di Guerre Stellari di cui vi parliamo sono quasi inesistenti e, oltre al fatto che si tratterà di un open world, non si sa altro. Poco dopo l’annuncio, due anni fa, si diceva che il gioco in questione fosse in una fase iniziale di sviluppo. Di recente Massive Entertainment ha anche iniziato a cercare playtester per il progetto suddetto.

Detto questo, alcuni rapporti hanno affermato che il gioco potrebbe non uscire prima del 2025, soprattutto perché Massive Entertainment è attualmente impegnata su Avatar: Frontiers of Pandora, che dovrebbe uscire prima dell’aprile 2024 (e sembra aver avuto la sua buona dose di problemi di sviluppo, se i rapporti disponibili al riguardo sono affidabili).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.