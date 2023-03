Atari: avviate le trattative per l’acquisizione di Nightdive Studios

Sembra che Atari stia puntando all’acquisizione di Nightdive Studios, la software house al lavoro su System Shock Remake

Del remake di System Shock si è già parlato in svariate occasioni, e, fra le altre cose, di recente ne è stato svelato anche il mese d’uscita, ed ora sembra che Atari abbia deciso di puntare all’acquisizione della software house attualmente al lavoro sul progetto, ovvero Nightdive Studios. In un periodo di grandi acquisizioni (non dimentichiamo quella che ha coinvolto Microsoft ed Activision, soltanto per citarne una) tale notizia risulta molto interessante, e porta con sé potenziali nuovi risvolti.

Atari pronta all’acquisizione di Nightdive Studios

Sembra proprio che Atari abbia deciso di acquisire Nightdive Studios. L’annuncio è stato diffuso proprio dalla compagnia statunitense, la quale si è detta interessata alle potenzialità del team di sviluppo in questione. In particolare sembra che a destare l’interesse sia stato il motore grafico proprietario della software house, ovvero il KEX Engine, che, per la società americana, risulta particolarmente performante quando si tratta di far girare titoli classici su piattaforme moderne.

In aggiunta a quanto detto sopra, la società americana ha dichiarato di avere grande stima nei confronti della software house attualmente al lavoro sul già citato System Shock Remake, lodata per l’esperienza acquisita nell’industria e considerata come uno studio di talento e con grandi potenzialità. A questo punto non ci resta che attendere per scoprire quali frutti nasceranno da questa nuova unione, la quale a quanto pare dovrebbe essere finalizzata nel corso del prossimo mese.

