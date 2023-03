Si è conclusa su Amazon Prime Video LOL 3 con gli ultimi due episodi che sono disponibili sulla piattaforma e che purtroppo hanno confermato che questa stagione non ha funzionato

Lol 3 si è conclusa con la terza stagione su Prime Video con gli ultimi due episodi che sono stati caricati sulla piattaforma. Una conclusione che ha confermato quanto abbiamo già notato nella nostra recensione dei primi episodi: una stagione dal ritmo fiacco che ha fatto sorridere, ma non ridere.

Giunto alla sua terza stagione, LOL si rivela sempre una formula vincente, che comunque intrattiene, ed è nel complesso un prodotto che porta il buon umore con molta leggerezza. Però si incentra principalmente sulla comicità e se questa appare fiacca, non può funzionare, anzi risulta a tratti fastidiosa. Per quanto questo calo possa far pensare che LOL come format sia giunto ormai al termine del suo successo, in realtà quello che non ha funzionato in questa stagione è stato il casting.

LOL 3: si è conclusa la terza stagione su Prime Video

Un cast sbagliato e poco amalgamato, con tanti attori comici e giovani nomi provenienti dal web, ma pochi comici nel senso classico del termine. Nel complesso, sono apparsi tutti poco propensi a collaborare tra di loro, creando pochi sipari corali in cui ognuno seguiva la propria strada e il proprio stile in modo molto autoreferenziale. Anche l’ottimo Nino Frassica, l’unico forse insieme a Fabio Balsamo e Herbert Ballerina in grado di strappare qualche sorriso, è stato sì travolgente, ma come un treno che seguiva l’unico binario del suo stile e del suo repertorio.

Questi elementi ci fanno quindi pensare che LOL può ancora avere una quarta stagione di successo, se pone più attezione nel cast, così come è stato fatto nella prima e seconda stagione anche con la scelta di compiere qualche investimento maggiore, per accaparrarsi i nomi più importanti. Un altro cambiamento potrebbe riguardare anche la conduzione: Frank Matano è simpatico, ma è apparso fuori luogo e forzato soprattutto a fronte di un ritmo del programma così lento.

E voi, cosa ne pensate di questa terza stagione? Fateci sapere se vi ha fatto ridere e rimanete con noi di tuttotek.it per scoprire tutte le novità sul mondo del cinema e delle serie TV.

