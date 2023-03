The Lord of the Rings: Gollum, svelata la data d’uscita!

Nacon e Daedalic Entertainment hanno annunciato la data d’uscita di The Lord of the Rings: Gollum, un nuovo action adventure basato sulle opere di Tolkien

Se siete dei grandi fan del Signore degli Anelli sicuramente sarete interessati a The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo action adventure di Nacon e Daedalic Entertainment. Questo titolo originariamente venne annunciato a marzo del 2019 ma, a causa di numerosi rinvii, se ne erano un po’ perse le tracce.

Fortunatamente però, dopo un lungo silenzio, sembra che finalmente ci siano delle buone notizie riguardo a questo attesissimo titolo. Recentemente infatti Nacon e Daedalic hanno annunciato ufficialmente la data d’uscita di The Lord of the Rings: Gollum!

La data d’uscita di The Lord of the Rings: Gollum è davvero vicina!

In questo nuovo action adventure i giocatori prenderanno il controllo di Gollum, uno dei personaggi più famosi del Signore degli Anelli, e avranno modo di esplorare molti luoghi iconici e incontrare tante facce conosciute. Il titolo inoltre si baserà su un gameplay prevalentemente stealth e offrirà al giocatore la possibilità di effettuare delle scelte che cambieranno in base a quale delle due personalità del protagonista deciderete di assecondare.

Viste le premesse è naturale che i fan di Tolkien non vedano l’ora di mettere le mani sul gioco ma, a causa dei numerosi rinvii, per molti la data d’uscita sembrava davvero lontana. A quanto pare però non è affatto così, dato che il lancio del titolo è previsto per il 25 maggio, cioè tra circa due mesi. Al day one il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma purtroppo non su Nintendo Switch. La versione per la console ibrida Nintendo infatti sembra richiedere un po’ di lavoro extra e sarà rilasciata più tardi nel corso del 2023.

