Assassin’s Creed Mirage: rivelate le dimensioni della mappa

Rivelate le dimensioni della mappa di Assassin’s Creed Mirage, comparandole anche con quelle degli ultimi capitoli open world della saga. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Dopo aver realizzato tre enormi RPG d’azione open world con Origins, Odyssey e Valhalla, Assassin’s Creed è pronto a tornare alle origini con il suo prossimo capitolo. In uscita il prossimo ottobre, Assassin’s Creed Mirage sembra destinato a offrire un’esperienza più stretta, più densa e più piccola, ma esattamente quanto possiamo aspettarci che sia grande l’ambientazione open world della Baghdad del IX secolo?

Secondo gli sviluppatori, ci sono un paio di vecchi titoli del franchise che i giocatori possono a cui i giocatori possono ispirarsi per farsi un’idea delle dimensioni della mappa di Assassin’s Creed Mirage. In un recente video di impressioni pratiche, Michael Huber di Easy Allies ha affermato che gli sviluppatori hanno dichiarato che la Baghdad di Assassin’s Creed Mirage sarà grande più o meno come la Costantinopoli di Assassin’s Creed Revelations e la Parigi di Assassin’s Creed Unity.

Assassin’s Creed Mirage: dimensioni della mappa e durata

Certo, le due mappe open world sopra citate non erano affatto piccole, ma per lo meno chi temeva che Mirage potesse risultare gonfio e inutilmente grande sarà probabilmente sollevato dall’apprendere che non sarà così. All’inizio di quest’anno, il direttore creativo di Assassin’s Creed Mirage, Stéphane Boudon, ha dichiarato che il team di sviluppo del titolo d’azione e avventura ha deciso di progettare un’esperienza più “concentrata” a causa delle critiche dei fan nei confronti di alcuni dei titoli più gonfi della serie. Nel frattempo, è stato anche confermato che Mirage avrà una durata molto più breve rispetto a Odyssey e Valhalla, circa 15-20 ore. Assassin’s Creed Mirage verrà lanciato il 12 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

