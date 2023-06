Saldi estivi GeekMall: offerte su Eleglide, Ortur e HiBREW

Con l’estate arrivano anche i saldi estivi di GeekMall. Tra i brand che propongono degli sconti, abbiamo Eleglide, Ortur e HiBREW e molti altri

I saldi estivi di GeekMall sono divisi in varie fasi con offerte limitate nel tempo su diversi prodotti. Questa fase dei saldi sarà attiva solo fino al 17 giugno, quindi non perdete questa occasione di accedere alle interessanti offerte che sono già a vostra disposizione. Vi riportiamo di seguito alcune delle più interessanti.

Saldi estivi GeekMall: cosa offre la terza fase?

I protagonisti di questa terza fase dei saldi sono l’interessante bicicletta elettrica ELEGLIDE Citycrosser, l’avanzatissimo incisore laser ORTUR Laser Master 3 10W e la pratica macchina da caffè portatile HiBREW H4. In questo articolo, oltre ai link per l’acquisto, troverete dei codici promozionali per accedere a prezzi ancora più convenienti!

Bicicletta elettrica ELEGLIDE Citycrosser

Con un prezzo di 964,99 euro (codice promozionale: WQTYMPB6), già scontato rispetto al prezzo originale, la ELEGLIDE Citycrosser è un vero affare. Vanta un potente motore brushless da 250W, una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 75 km. Il sensore di coppia, il cambio Shimano a 7 velocità, il display LCD intelligente e il doppio freno a disco la rendono ideale per lunghe pedalate senza sforzi. Questa bici elettrica potrebbe rivoluzionare il vostro modo di muovervi in città. Potete acquistarla cliccando qui.

Incisore laser ORTUR Laser Master 3 10W

ORTUR Laser Master 3 è una macchina molto sofisticata che sfrutta il laser per incidere a una velocità di 20.000 mm/min. Questa versione aggiornata include un modulo laser LU2-10A da 10W per una una maggiore precisione e velocità, oltre che 7 funzioni di sicurezza. L’ampia compatibilità con diversi software di incisione la rende una scelta perfetta per i professionisti e le piccole aziende. Il prezzo a cui viene proposta è di 445,00 euro (codice promozionale: CUGCPI4V). Un prezzo davvero competitivo per un prodotto così tecnologico che potete assicurarvi a questo link.

HiBREW H4

Avete mai rinunciato al caffè per via di qualche viaggio o imprevisto? Per gli amanti del caffè, HiBREW H4 è un prodotto davvero curioso. Con il codice promozionale 69VMVAYI, è possibile ottenere questa macchina da caffè portatile 3 in 1 a soli 70,00 euro! Compatta ma potente, può ospitare capsule Nestle Nespresso, capsule Nestle Dolce Gusto e caffè in polvere. HiBREW H4 ha una pressione di 15 bar per un’erogazione rapida e una perfetta estrazione degli aromi, è super portatile e realizzata in materiale testato per gli alimenti. Con questa macchina per il caffè potrete avere il vostro espresso anche nei luoghi più sperduti! Potete acquistarlo su GeekMall a questo link.

Affrettatevi per non perdere le offerte GeekMall!

Se vi interessa uno di questi prodotti, dovrete affrettarvi perché queste offerte saranno attive per un periodo limitato fino al 17 giugno. Vi basterà accedere a GeekMall, inserire i codici promozionali alla cassa e poi finalizzare l’acquisto. Ma vi consigliamo di visitare lo store online in ogni caso perché tante offerte sono state attivate in occasione dei saldi estivi! Prima di partire per le vacanze, concedetevi qualche attimo di shopping! Dalla sezione offerte è tutto, continuatea seguirci!