Recensione Fnatic JET: il tappetino per mouse super-veloce

In questa recensione analizzeremo il nuovissimo Fnatic JET XD: un tappetino per mouse pensato per i player che ricercano la massima fluidità

I tappetini per mouse sono diventati un accessorio indispensabile per i giocatori e gli appassionati di PC gaming competitivo e non. Posizionati sulla scrivania, questi offrono una superficie ideale per il movimento fluido o più preciso del mouse, consentendo ai giocatori di raggiungere livelli di controllo e precisione senza precedenti. I tappetini per mouse sono progettati per migliorare l’esperienza di gioco, consentendo ai giocatori di ottenere il massimo. Con caratteristiche differenti come una superficie liscia o più ruvida, una presa antiscivolo e una dimensione adeguata, questi tappetini contribuiscono a migliorare sensibilmente il setup.

Una delle caratteristiche importanti da considerare in un tappetino per mouse è la sua superficie. Esistono diverse varianti di tappetini, ognuna con caratteristiche uniche. I mousepad con superficie liscia offrono un basso attrito, consentendo al mouse di scorrere senza intoppi. Al contrario, i tappetini con superficie più ruvida offrono un maggiore controllo e trazione per movimenti più precisi.

Quello che abbiamo avuto modo di recensire è l’ultimo mousepad di Fnatic (nonché il loro primo fast mousepad); stiamo parlando Fnatic JET in versione XD, caratterizzato da una superficie olografica e dimensioni di 950x500x3mm.

Cosa troviamo nella scatola? | Recensione Fnatic JET

La scatola in cui è contenuto il mousepad ha una forma cilindrica con una lunghezza di 53 cm e un diametro di 9 cm, che permette anche di utilizzarla come custodia per il trasporto. All’interno della confezione, troveremo due elementi: il tappetino e un panno in microfibra nero con il logo di Fnatic. Il tappetino per mouse è l’elemento centrale della scatola, ma di questo ne parleremo dopo.

Il panno in microfibra nero con il logo di Fnatic è incluso per consentire una pulizia facile e veloce del tappetino. La microfibra è un materiale noto per la sua capacità di catturare polvere e sporcizia senza graffiare o danneggiare la superficie. Questo panno può essere utilizzato per rimuovere polvere, detriti o impronte digitali superficiali dal tappetino, mantenendolo pulito e in ottime condizioni dopo ogni utilizzo.

Com’è realizzato il tappetino? | Recensione Fnatic JET

Il tappetino da mouse Fnatic JET XD è un’opzione eccellente per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco fluida e veloce. Con dimensioni generose di 950x500x3mm, offre un’ampia area di movimento per il mouse, consentendo ampi gesti e scatti rapidi. Il tappetino è disponibile anche in altre taglie (M-L-XL) per chi cerca una soluzione che occupa meno spazio o semplicemente per una preferenza personale.

Il vero perno portante è la sua superficie olografica progettata per garantire un basso attrito e massimizzare la velocità, offrendo una scorrevolezza sugli assi X e Y uniforme. Con questo tappetino, Fnatic si è lasciata sicuramente ispirare dai tappetini in vetro. Il design del tappetino JET XD è unico grazie alla sua superficie olografica che cambia colore e intensità a seconda di come la luce colpisce il mousepad. C’è da dire che per far emergere in superficie il fantastico effetto avremo bisogno che una luce diretta colpisca il tappetino. In un ambiente buio, infatti, questo apparirà di un viola scuro o, talvolta, ci sembrerà di avere davanti una chiazza di petrolio sull’asfalto (spero renda l’idea).

Il tessuto, però, tende a trattenere un po’ troppe impronte. Dopo un classico utilizzo, infatti, saremo costretti a passare il panno in microfibra. Inoltre, nel caso tendeste a sudare particolarmente, vi avvertiamo che sarete costretti a pulire il mousepad ancora più di frequente. Nessun problema dato che è idrorepellente e, una volta lavato, tornerà nella sua condizione originaria.

Il perimetro è caratterizzato da un bordino nero leggermente più spesso del tappetino stesso, il quale arriva a misurare 3mm. Questo non ci ha dato nessun fastidio ai polsi o alle braccia nell’utilizzo effettivo, anche perché è tutt’altro che ruvido. In basso a destra, invece, è presente il logo di Fnatic in bianco.

La base del tappetino è realizzata in gomma naturale testurizzata e densa, che offre una presa eccellente sulla maggior parte delle superfici. Questo assicura che il tappetino rimanga stabile durante l’uso, evitando lo scivolamento indesiderato. Noi lo abbiamo provato su superfici lucide e opache e in entrambi i casi il tappetino si è comportato egregiamente, rimanendo saldo sulla scrivania.

Utilizzo effettivo | Recensione Fnatic JET

L’esperienza d’uso del tappetino Fnatic JET XD è estremamente soddisfacente per i giocatori che vogliono un’esperienza dannatamente fluida. La superficie olografica offre un’ottima sensazione al tatto e un basso attrito, consentendo movimenti scorrevoli del mouse. La sua caratteristica unica di garantire un asse X/Y uniforme significa che il tracciamento del mouse è costante e affidabile in entrambe le direzioni, il che è fondamentale per i giochi competitivi. Noi non abbiamo notato particolari differenze nei movimenti tra i due assi.

Abbiamo testato il mousepad con due diversi mouse: il Logitech G502 X Lightspeed e l’Endgame Gear XM1r, entrambi dotati di piedini in PTFE. Nei titoli testati spiccano FPS quali Overwatch 2, ma anche titoli dove non è richiesta cotanta precisione come in Diablo IV. La sensazione è stata per entrambi i mouse praticamente la medesima. In poche parole, sembra che il mouse quasi non sia appoggiato su nulla e lo stiate muovendo in aria. Ovviamente, questo ha i suoi pro e i suoi contro. Con basse sensibilità riusciremo a fare ampi movimenti senza il minimo sforzo. La mancanza di attrito, però, si traduce in micro-movimenti indesiderati nelle fasi in cui è necessaria una maggiore precisione. Secondo noi, tuttavia, è una questione di abitudine.

Avendo testato la versione più “ingombrante”, possiamo dire che, poggiando entrambi gli avambracci sul tappetino, questo non ci ha fatto aumentare la sudorazione benché non si tratti di vetro né di una superficie rigida. Ed è proprio qui che spicca, secondo noi, Fnatic JET: il fatto di riuscire a dare un feeling da tappetino in vetro quando si tratta di un tappetino in stoffa ha numerosi pro. Innanzitutto è trasportabile comodamente e, inoltre, non dà un cattivo feeling al nostro polso che ci scivola al disopra.

Tiriamo le conclusioni

Complessivamente, l’esperienza d’uso del tappetino Fnatic JET XD è estremamente positiva. Offre prestazioni eccezionali, comfort durante l’uso e un design accattivante, seppur particolare. Questo mousepad è sicuramente consigliato per i giocatori che cercano un’esperienza quanto più fluida possibile, senza che il tappetino ponga alcuna resistenza ai propri movimenti. Proprio per questo, il nuovo tappetino di Fnatic non è per tutti.

