Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4 | Aprile 2021

In questa guida vedremo quali sono i migliori giochi Free to Play e gratis per PS4, quindi partiamo subito!

La voglia di svolgere le mansioni giornaliere scarseggia, ma il desiderio di nerdare su PS4 non finisce mai. Uno dei migliori modi (se non il migliore) per ingannare il tempo senza investire alcun capitale, è giocare ai titoli Free to Play. Allora, partiamo con l’elenco (in ordine casuale) dei migliori giochi Free to Play e gratis per PS4.

Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Qual’è la differenza tra i titoli Free to Play e quelli gratuiti? I primi sono titoli free, ma presentano degli acquisti in-game (o microtransazioni), i quali possono essere estetici o non. In questa guida, però, cercheremo di evitare i Pay-to-Win. I titoli gratuiti, invece, sono videogames che pongono davanti al giocatore l’intera esperienza di gioco, senza alcun tipo di micro-pagamento all’interno.

Genshin Impact – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Genshin Impact è un titolo davvero degno di nota. Sarà il comparto artistico ispirato, l’open-world con una vasta mappa fantasy o il combattimento action fluido e divertente con una miriade di personaggi disponibili, ma il Gacha proposto da miHoYo è un free-to-play unico nel suo genere. Non vi resta che provarlo!

Rocket League – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Dalla fine di settembre 2020, il famoso gioco di calcio dove come protagoniste abbiamo le quattro ruote: Rocket League, è divenuto free-to-play. Il gioco di Psyonix Studios non è solo uno dei migliori f2p in circolazione ma, più in generale, è uno dei titoli multiplayer più divertenti da affrontare con i propri amici. Il supporto del cross play, poi, è la ciliegina sulla torta!

Call of Duty: Warzone – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Call of Duty: Warzone segue la scia dei famosi Battle Royale, proponendo anch’esso la medesima modalità nel mondo di Call of Duty: Modern Warfare. Il titolo è riuscito ad aggiungere delle belle novità ad un genere che, ormai da un po’ di tempo, era stabile. Nel nostro sito e possibile trovare diverse guide in merito al titolo di Activision, come quella contenente alcuni trucchi e consigli per vincere i match!

Fortnite – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Questo è, con tutta probabilità, il gioco multiplayer gratuito più famoso del mondo, grazie a delle ottime ragioni. Partendo dalle basi gettate da Player Unknown’s Battlegrounds, Fortnite ha saputo proporre un gameplay in terza persona semplice ed immediato, nel quale vince chi sopravvive in partite da 100 giocatori. Il titolo è gratuito e nessuna delle microtransazioni nel gioco influenzerà il gameplay in modo evidente, dato che permettono di acquistare oggetti estetici. Il titolo di Epic Games è in costante aggiornamento e, puntualmente, viene arricchito da novità.

Destiny 2 – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Destiny 2 è uno degli FPS più famosi al mondo. Dal primo di Ottobre, Bungie ha deciso di stravolgere la natura economica del titolo, rendendolo un vero e proprio Free to Play. La versione gratuita contiene, oltre al gioco base, anche le espansioni: La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica. Quest’offerta è davvero ricca dato che all’appello mancano solo gli ultimi due DLC: I Rinnegati e Ombre dal Profondo, acquistabili separatamente, oltre al pass annuale.

Apex Legends – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Apex Legends è stato un degno concorrente di Fortnite al momento della sua uscita. Il titolo di Respawn è stato un successo strepitoso, arrivando ad avere 25 milioni di giocatori in meno di una settimana e un sacco di seguito su Twitch, ma cosa propone Apex Legends? Una Battle Royale basata sull’azione di squadra e sulle abilità specifiche di ogni leggenda. Il titolo ha portato diverse novità, come il respawn dei compagni caduti, e continua ad essere aggiornato con nuove sfide e “stagioni”. Chi è stanco dei soliti BR dovrebbe provare il titolo proposto da Respawn, dato che si potrebbe rivelare un vero e proprio gioiellino.

Brawlhalla – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Brawlhalla è un picchiaduro 2D in puro stile Super Smash Bros. Analizzando il gameplay, di base Brawlhalla rispecchia Smash in quanto l’obiettivo è quello di buttare fuori dalla mappa altri combattenti. È dotato di un semplice sistema di comandi che consente ai nuovi giocatori di imparare rapidamente, il che è perfetto per un gioco F2P. Inoltre, ha diverse modalità di gioco interessanti, una pletora di mappe e una vasta schiera di combattenti che mantengono l’esperienza sempre avvincente. Come se non bastasse , le armi cadono dal cielo proprio come in Smash. Nel modello Free to Play, Brawlhalla consente ai giocatori di combattere con sei diversi eroi ogni settimana. Nel caso decidiate di acquistare un pack da 20 € sbloccherete tutti i 41 combattenti, compresi i futuri.

SMITE – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Smite è un pilastro del genere MOBA dal 2014. Si distingue grazie alla sua visuale in terza persona, differenziandosi da LoL, Heroes of the Storm o Dota 2 . Il cambiamento di prospettiva altera anche lo stile di gioco, cambiando la formula MOBA tradizionalmente strategica, con un gameplay orientato all’azione. Ad oggi, ci sono quasi 100 personaggi (o divinità) giocabili, ognuno con le proprie abilità.

TERA – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Con un combattimento in tempo reale e combo basate sulle abilità, TERA (The Exiled Realm of Arborea) è approdato su PS4 l’anno scorso. Ambientato in meraviglioso mondo fantasy, i giocatori possono scegliere tra 7 razze e 13 classi, in modo da costruire il loro eroe perfetto. Con infinite opzioni di personalizzazione (alcune vendute attraverso microtransazioni) e funzionalità di party tra cui gilde e chat vocale, questo è un MMORPG perfetto per la console di casa Sony.

Warframe – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Combinando l’estetica fantascientifica di giochi come Mass Effect e Halo, con un combattimento ispirato alle arti marziali, Warframe è uno dei più impressionanti giochi d’azione disponibili in questo momento. Sebbene sia gratuito, Warframe rappresenta un eccellente esempio di tecnica e funzionalità, con dei controlli davvero ottimi su console. Il titolo include anche un notevole numero di opzioni di personalizzazione che vi permetteranno di modificare le armature. Si ha persino accesso alla propria astronave, che verrà utilizzata come base durante le missioni. Una volta scesi a terra, tuttavia, la mobilità non sarà limitata, dato che 7 diverse mosse di parkour consentono di muoversi in aree altrimenti irraggiungibili, con un tasso di spettacolarità molto alto.

Le fantastiche avventure di Captain Spirit – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Le fantastiche avventure di Captain Spirit è un pezzo di Life is Strange completamente gratuito e di dimensioni ridotte, nonché precursore del sequel ufficiale del primo gioco. Questo viaggio di due ore nella mente del tenero Chris di sette anni è meraviglioso, dall’inizio alla fine. Non è il gioco più lungo del mondo ma è completamente gratuito, e se siete degli amanti delle storie profonde, questo fa esattamente al caso vostro.

Pro Evolution Soccer 2020 Lite – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Ti piacciono le sfide? Bene, la versione Free to Play di Pro Evolution Soccer 2020 ti consente di vivere tutti i momenti più emozionanti della gestione di una squadra di calcio. Potrai giocare le modalità myClub e PES LEAGUE online (per le quali è richiesto il PS Plus), giocare offline attraverso le esibizioni e migliorare le tue abilità con la modalità allenamento. Ovvio, è molto più limitato rispetto al prodotto completo, ma è comunque un modo piacevole per avere un’idea di come appare il PES moderno.

Dauntless – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Ti piace Monster Hunter? Se la risposta è si, Dauntless fa per te. O da solo o con un massimo di altri tre compagni, dovrai trovare e sconfiggere delle enormi bestie, per poi portare il bottino alla base. Quest’ultimo servirà per potenziare i tuoi equipaggiamenti, che dovrai scegliere con attenzione in base alla missione. Il comparto grafico è molto carino, basato su uno stile cartoon che lo rende una gioia per gli occhi, facendoti ammirare gli splendidi scorci mentre cerchi il tuo prossimo obiettivo.

Path of Exile – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Da poco approdato su PS4, Path of Exile è ispirato a Diablo e ad altri giochi di ruolo dungeon crawler. Originariamente rilasciato nel 2013, Path of Exile continua a ricevere aggiornamenti regolari e ora è un gioco Free to Play di altissimo livello. La trama non è fantastica e va a toccare quelle che sono le basi di ogni RPG: vestiti di stracci e lotta per poi diventare il miglior combattente di tutti i tempi. Tuttavia, Path of Exile ha una propria identità grazie ai suoi alberi di abilità estesi, un’incredibile gamma di loot e: nuovi boss, sistemi di gioco e stili di combattimento che vengono implementati regolarmente.

Neverwinter – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Per quanto riguarda i giochi MMORPG, Neverwinter potrebbe essere il punto di ingresso perfetto per i neofiti. Non è eccessivamente complesso nei suoi sistemi ed è uno dei titoli MMO che puoi semplicemente giocare, senza dover consultare vari tomi mistici. Nonostante sia F2P, non ha paura di proporre tonnellate di contenuti, infatti ha tutte le espansioni precedentemente disponibili su PC già dal momento in cui si avvia il gioco, su PS4. Siete pronti ad immergervi nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons?

Paladins – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

È facile far passare Paladins come un clone di Overwatch a buon mercato a prima vista, ma questo sparatutto a squadre ha le sue peculiarità, oltre ad essere un Free to Play. I paladini si distinguono dagli eroi del titolo Blizzard, permettendoti di personalizzarli tramite carte collezionabili, aggiungendo un ulteriore livello di strategia al combattimento basato sugli obiettivi. Con una ricca schiera di mappe e un roster di campioni in continua crescita, Paladins è un ottimo sparatutto di squadra.

World of Tanks – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Molti sparatutto negli ultimi anni sono giochi dal ritmo incalzante, che si basano su temi futuristici. World of Tanks, tuttavia, propone un gameplay più startegico, basato sulla lotta tra carri armati. Questo titolo PvP da 15 contro 15 di Wargaming.net, offre un’esperienza che premia il pensiero tattico e il lavoro di gruppo. Con una vasta selezione di carri armati, gli appassionati dei mezzi terrestri che hanno partecipato alle più famose guerre, avranno pane per i loro denti. Teniamo a precisare che non è il migliore dei giochi se desiderate un’esperienza equilibrata senza shopponi qua e là.

Gwent: The Witcher Card Game – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Gwent: The Witcher Card Game è un gioco di carte molto stimolante che CD Projekt Red ha originariamente concepito come hobby secondario in The Witcher 3: Wild Hunt. Lo scontro tra ingegno e statistiche che Gwent ha saputo regalare, è diventato un passatempo molto amato che può intrattenere per ore e ore. Questo è di sicuro uno dei migliori titoli di carte collezionabili disponibili, non perché sia Free to Play, ma per lo studio che c’è dietro.

Fallout Shelter – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Fallout Shelter ti impegna a supervisionare il tuo Vault personale nell’universo di Fallout. Se sei stanco della complessità dei giochi principali della saga, Shelter dovrebbe essere il tuo prossimo punto di riferimento. Originariamente rilasciato come gioco mobile, Fallout Shelter è essenzialmente un gestionale pieno di tempi di attesa. Non è così opprimente come alcuni dei suoi simili, tuttavia, puoi costruire il Vault dei tuoi sogni con un po’ di pazienza. Ci sono loot boxes, ma queste sono totalmente opzionali.

Let it Die – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Realizzato da Grasshopper Manufacture, Let it Die è un intenso gioco hack-and-slash che prende ispirazione da titoli come Dark Souls. Affrontando i suoi numerosi livelli, dovrete battere boss dopo boss per arrivare fino in cima a una torre, che è misteriosamente spuntata dal nulla. Sulla vostra strada incontrerete strani personaggi e, mano che salirete in cima alla torre, sarete sempre più vicini alla morte. Invece che il vostro personaggio deceduto di recente venga respawnato per combattere di nuovo, si trasforma in un “Hater” e attaccherà il prossimo personaggio che comanderete. Questo è più che un sufficiente incentivo per sopravvivere il più a lungo possibile.

H1Z1: Battle Royale – Migliori giochi Free to Play e gratis per PS4

Trovandosi a metà strada tra PUBG e Fortnite, H1Z1 su PS4 è una versione rivista del vecchio titolo su PC, con modifiche introdotte per migliorare la giocabilità su console. Come quasi ogni titolo Battle Royale è piuttosto facile da imparare, ma è molto difficile riuscire ad essere “bravi”. Il titolo è ricco di microtransazioni cosmetiche, tranquillamente trascurabili perché molti oggetti possono essere sbloccati attraverso le partite.

Questi sono i migliori giochi Free to Play e gratis per PlayStation 4. Vi ricordiamo che la guida verrà costantemente aggiornata mese per mese, proponendo sempre nuovi videogames considerati tra i migliori F2P.

