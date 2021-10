Super Smash Bros Ultimate: torneo online “Scherzare col fuoco”

L’ ultimo torneo online prima che Sora arrivi in Super Smash Bros. Ultimate si basa sugli strumenti esplosivi: approfittiamone per parlarne

L’ultimo scoglio con il quale attendere l’arrivo di Sora è un torneo online che sottolinea quanto la situazione in Super Smash Bros. Ultimate stia per farsi esplosiva. Dopo aver promosso Metroid Dread con una scrematura tematica nel Tabellone degli Spiriti, stavolta l’evento “Scherzare col fuoco” metterà al centro gli strumenti esplosivi. La competizione si distingue da “Occhio che scoppia!” in quanto stavolta non ci concentreremo sui personaggi dotati di bombe, ma su quelle che troveremo in campo per tutta la durata degli scontri. Sapete già che significa: la nostra guida guadagna un supplemento in più!

Perché conoscere le bombe

Improvvisarvi provetti artificieri non vi servirà solo in questo torneo online, ma in tutte le partite con strumenti che giocherete in Super Smash Bros. Ultimate. Come ci ricorda l’evento in-game “Festa esplosiva” in Melee su Nintendo GameCube, infatti, le esplosioni vantano la distinzione di causare i danni più violenti in ogni capitolo di Smash. Si parla infatti non solo di un incremento al dannometro, ma anche di un potere di lancio elevato. Gli ordigni non danno molto tempo per reagire, ed è bene conoscerli tutti prima di gettarsi nella mischia. Ecco quali sono le bombe in questione.

Bob-Omba: proveniente da Super Mario e presente sin dal primissimo Smash. Rimane sul posto quando appare, ma se non viene raccolta (A) cammina avanti e indietro per conto proprio. Dà il meglio di sé quando viene lanciata, ma tenerla in mano troppo a lungo la rende un’arma a doppio taglio.

proveniente da Super Mario e presente sin dal primissimo Smash. Rimane sul posto quando appare, ma se non viene raccolta (A) cammina avanti e indietro per conto proprio. Dà il meglio di sé quando viene lanciata, ma tenerla in mano troppo a lungo la rende un’arma a doppio taglio. Capsula: strumento originale che ha debuttato nel primo Smash, la Capsula normalmente contiene strumenti ma può esplodere con una chance del 12,5%.

strumento originale che ha debuttato nel primo Smash, la Capsula normalmente contiene strumenti ma può esplodere con una chance del 12,5%. Bomba di prossimità: proveniente da GoldenEye 007 ma ribattezzata per questioni di diritti, e presente anch’essa dal primo Smash. Si tratta di una mina che si può piazzare a terra e che esplode al contatto. La si può detonare con un attacco a distanza.

proveniente da GoldenEye 007 ma ribattezzata per questioni di diritti, e presente anch’essa dal primo Smash. Si tratta di una mina che si può piazzare a terra e che esplode al contatto. La si può detonare con un attacco a distanza. Vischiobomba: strumento originale visto per la prima volta in Brawl. Aderisce a qualunque superficie o personaggio su cui viene lanciata, per poi esplodere. Il contatto con altri personaggi dà il via a un continuo gioco della patata bollente.

strumento originale visto per la prima volta in Brawl. Aderisce a qualunque superficie o personaggio su cui viene lanciata, per poi esplodere. Il contatto con altri personaggi dà il via a un continuo gioco della patata bollente. Bomba radioguidata: proveniente dal primo Star Fox, questa bomba ha debuttato in Brawl. Una volta lanciata genera un’esplosione che intrappola gli avversari, infliggendo continui danni prima di scagliarli via. Può capitare che non esploda immediatamente al lancio.

proveniente dal primo Star Fox, questa bomba ha debuttato in Brawl. Una volta lanciata genera un’esplosione che intrappola gli avversari, infliggendo continui danni prima di scagliarli via. Può capitare che non esploda immediatamente al lancio. Cassa esplosiva: strumento nato in Brawl. Si può raccogliere e lanciare; subendo un certo numero di colpi, esplode. Gli attacchi infuocati, com’è del resto prevedibile, la detonano immediatamente.

strumento nato in Brawl. Si può raccogliere e lanciare; subendo un certo numero di colpi, esplode. Gli attacchi infuocati, com’è del resto prevedibile, la detonano immediatamente. Radiomina: strumento proveniente da The Legend of Zelda: Ocarina of Time e presente dal quarto Smash in poi. Una volta piazzata a terra, percorre la superficie su cui si trova ed esplode al primo contatto con un combattente.

strumento proveniente da The Legend of Zelda: Ocarina of Time e presente dal quarto Smash in poi. Una volta piazzata a terra, percorre la superficie su cui si trova ed esplode al primo contatto con un combattente. Bomba Hocotate: ispirato allo shuttle di Pikmin, questo missile ha fatto il suo debutto nel quarto Smash. Una volta piazzato a terra, decolla per poi schiantarsi a terra sullo stesso punto causando… beh, potete immaginare.

ispirato allo shuttle di Pikmin, questo missile ha fatto il suo debutto nel quarto Smash. Una volta piazzato a terra, decolla per poi schiantarsi a terra sullo stesso punto causando… beh, potete immaginare. Bomba X: l’ordigno di Kid Icarus Uprising, integrato nel quarto Smash, si distingue nel fatto di non causare un’esplosione vera e propria. Al contrario, in base a come tocca terra, una volta rimbalzato si piazza a mezz’aria e genera una croce di fuoco che può essere diagonale o meno. Chi viene coinvolto viene trattenuto, danneggiato e poi lanciato come con la bomba radioguidata.

l’ordigno di Kid Icarus Uprising, integrato nel quarto Smash, si distingue nel fatto di non causare un’esplosione vera e propria. Al contrario, in base a come tocca terra, una volta rimbalzato si piazza a mezz’aria e genera una croce di fuoco che può essere diagonale o meno. Chi viene coinvolto viene trattenuto, danneggiato e poi lanciato come con la bomba radioguidata. Sfera Smash Finta: strumento nato in Super Smash Bros. Ultimate. Riconoscibile per la diversa larghezza delle linee (quella vera vanta una linea orizzontale più sottile e una verticale più spessa), lo strumento investe con una colossale esplosione chi la colpisce per sbaglio. Protagonista dell’evento Finta con Sfera Smash di agosto 2020.

strumento nato in Super Smash Bros. Ultimate. Riconoscibile per la diversa larghezza delle linee (quella vera vanta una linea orizzontale più sottile e una verticale più spessa), lo strumento investe con una colossale esplosione chi la colpisce per sbaglio. Protagonista dell’evento di agosto 2020. Pistola banana: strumento nato in Super Smash Bros. Ultimate. Il proiettile esplode all’impatto. Una volta usata, la pistola si trasforma in una buccia di banana.

strumento nato in Super Smash Bros. Ultimate. Il proiettile esplode all’impatto. Una volta usata, la pistola si trasforma in una buccia di banana. Bomber: strumento di Kirby introdotto in Super Smash Bros. Ultimate. Cammina avanti indietro ed esplode se cade da un bordo. Una volta raccolto, premendo A lo si può usare per innescare una devastante esplosione. Protagonista del torneo O la va o la spacca.

Il torneo online esplosivo di Super Smash Bros. Ultimate

Tenete a mente quanto vi abbiamo appena detto: nel torneo online di Super Smash Bros. Ultimate, in realtà, solo uno di questi strumenti farà capolino. Contrariamente a quanto suggerisca l’immagine usata per promuovere l’evento, infatti, nel torneo compariranno solamente Sfera Smash e Cassa esplosiva. Le danze si apriranno dopodomani, venerdì 15 ottobre, alle otto di mattina. Il tutto avrà poi termine alla stessa ora di lunedì 18. Le regole prevedono mischie a tempo da due minuti e mezzo di durata, con Barra Smash Finale attiva e strumenti presenti in abbondanza.

Prima di andare…

Ebbene sì, chiuderemo la notizia con una “ultima chicca” in stile Nintendo Direct. Se siete iscritti a Nintendo Switch Online (e… dovreste, se volete partecipare al torneo…), infatti, avrete diritto al pacchetto di contenuti che potete vedere nella notifica in-game che abbiamo incluso qui sopra. Si tratta di tremila punti spirito e di 30 snack di categoria L (cioè “Large”). Potete usarli per potenziare gli Spiriti in vostro possesso. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla guida in merito che abbiamo incluso parlando dell’evento del weekend intitolato “Ritmo”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo evento? La guida vi è tornata utile?