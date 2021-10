Among Us: annunciata la data d’uscita delle versioni PS5 e PS4!

Le versioni PS4 e PS5 di Among Us hanno finalmente una data d’uscita, confermate anche le limited edition dello stesso gioco

Ebbene sì! Dopo un’estenuante attesa, il titolo blockbuster Among Us è in rampa di lancio sulle console PS5 e PS4, per l’occasione, la community manager di Innersloth Victoria Tran ha pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation la data d’uscita delle nuove versioni di questo titolo. Inoltre, il titolo arriverà anche sulle console di Microsoft (Xbox Series X e S e Xbox One). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Among Us: su PS5 e PS4 (e anche sulle altre console) il titolo arriverà presto, ecco quando!

Vi siete divertiti nei mesi scorsi a giocare su PC e smartphone nei panni dell’Impostore e a mettere i bastoni tra le ruote alla vostra crew? Benissimo, sappiate che tra non molto potrete farlo anche sulle vostre console di riferimento. Proprio poche ore fa Innersloth ha confermato, infatti, la data d’uscita per Among Us su PS5 e PS4. Ebbene, il gioco arriverà in prossimità delle festività natalizie, il 14 dicembre.

Se siete abbonati a Game Pass, inoltre, la software house ha deciso di “omaggiarvi” rendendo questo titolo disponibile nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft fin dal day one. Non male veramente, insomma. Inoltre, per rendere ancora più speciale il lancio di Among Us su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S, saranno disponibili anche delle versioni fisiche del titolo in edizione limitata (sono tutte piene di memorabilia e ogni altro articolo che farebbe la felicità dei collezionisti, ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

La versione PlayStation di Among Us include tutti i contenuti finora usciti, una serie di nuovi aggiornamenti e un cosmetico esclusivo Ratchet & Clank in futuro. Inoltre, sarà anche consentito il crossplay in modo che tutti possano giocare insieme. Le lobby da 4-15 giocatori sono supportate con il multiplayer online. Insomma, non avete più scuse per non provare questo gioco che ha scritto una delle pagine più inaspettate e memorabili della storia videoludica strettamente recente (tanto che lo stesso titolo ha ispirato anche una nota modalità di Fortnite).

