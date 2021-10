Fortnite: Epic ha ammesso di essersi ispirata ad Among Us per una modalità del gioco

Epic ha ammesso che la nuova modalità Fortnite Imposters è ispirata a Among Us di Innersloth, dopo che quest’ultimo lo ha accusato di plagio

La modalità Impostori di Fortnite, che è stata annunciata e lanciata ad agosto, ha immediatamente attirato l’attenzione per l’utilizzo di molte idee precedentemente viste in Among Us, inclusi giocatori che svolgono compiti e convocano riunioni per discutere chi sono i giocatori “impostori“. Diversi membri del team di Innersloth hanno sottolineato le somiglianze tra la modalità di Epic e il loro gioco, con un programmatore che si è detto “offeso” dalle somiglianze in questione.

Innersloth: “Epic Games ha copiato la mappa di Skeld in Fortnite”

Ora, mesi dopo il lancio della modalità Imposters di Fornite, Epic ha riconosciuto pubblicamente di essere stata influenzata da Among Us. In un post sul blog che descrive in dettaglio l’aggiornamento 18.2 di Fornite, Epic ha scritto: “La v18.20 apporta miglioramenti a Impostors, la modalità di gioco ispirata a Among Us di Innersloth!” Apparentemente, tuttavia, non c’è ancora alcun riferimento esplicito a Among Us all’interno di Fortnite. Ad agosto, il programmatore di Among Us Gary Porter ha rimarcato su Twitter le somiglianze tra la mappa della modalità Impostors e The Skeld, la mappa originale Among Us:

Va bene, però hanno capovolto Electrical e Medbay e hanno collegato Security a Cafeteria. Non ero nemmeno coinvolto per lo sviluppo di Skeld e sono ancora un po’ offeso. Comunque questo è il mio pensiero su tutta la faccenda.

Anche la direttrice della community di Among Us, Victoria Tran, ha espresso il suo disappunto, twittando:

Sarebbe stato davvero, davvero bello collaborare, ahah. Solo tristi ore indie [in questo momento]. Ad esempio, le meccaniche di gioco vanno bene, quelle non dovrebbero essere mantenute, ma per lo meno anche i sottofondi musicali o terminologia diversi rendono le cose più interessanti?

Questa non è la prima volta che Fortnite è stato accusato di prendere in prestito idee. Gli sviluppatori della modalità Battle Royale di grande successo del gioco hanno dichiarato apertamente che il team si è ispirato ad altri giochi battle royale, in particolare PlayerUnknown’s Battlegrounds:“Amiamo i giochi Battle Royale come PUBG e pensavamo che Fortnite sarebbe stato un’ottima base per la nostra versione”, ha detto il direttore creativo Donald Mustard a PC Gamer nel 2017 poco prima del lancio della modalità.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.