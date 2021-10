Activision: acquistato studio per lo sviluppo di un nuovo gioco mobile di Call of Duty

Continua Activision a puntare sulla propria IP di punta: dopo il successo di Call of Duty: Mobile, il celebre publisher ha effettuato l’acquisizione di un nuovo studio di sviluppo per giochi mobile, al fine di realizzare un nuovo titolo targato Call of Duty per tutti i principali dispositivi smartphone. Vediamo di seguito i dettagli!

È risaputo ormai da tutti come per Activision il brand di punta sia senza ombra di dubbio Call of Duty. Nonostante il numero crescente di critiche e polemiche che negli ultimi anni è riuscita ad attirare la serie, essa continua in ogni caso a fare numeri da capogiro. Lo dimostra, per esempio, il successo di Call of Duty: Mobile, progetto talmente riuscito da risultare ad oggi il più grande lancio di un gioco mobile della storia, e in generale ancora adesso uno dei giochi più scaricati e giocati al mondo. Alla luce di un successo tale, Activision non poteva rimanere a guardare: pare infatti che la compagnia abbia di recente concluso l’acquisizione di un nuovo studio di sviluppo che si occuperà di sviluppare un nuovo gioco mobile di Call of Duty.

Activision: nome dello studio al lavoro sul nuovo Call of Duty mobile

Lo studio di sviluppo che entrerà a far parte di Activision e si occuperà dello sviluppo di giochi mobile per Call of Duty è Digital Legends, già conosciuto per titoli come The Respawnables e Afterpulse. Particolari sono le dichiarazioni di Chris Plummer, head of mobile di Activision, che parla della volontà dell’azienda di creare un ecosistema di talenti e team di sviluppo per la sfera del mobile gaming:

L’esperienza di Digital Legends nello sviluppo di titoli di alta qualità per dispositivi mobile non ha eguali. Ancora più importante, però, è che i nostri team hanno già collaborato a stretto contatto per buona parte dell’anno corrente. Stiamo costruendo un roster di talenti e di team di sviluppo mobile a livello mondiale e non vediamo l’ora di vedere cosa ne risulterà.

Su questo nuovo titolo di Call of Duty per dispositivi mobile, oltre alle informazioni contenute in questa frase, non sappiamo ancora nulla. Non abbiamo né un titolo né una minima indicazione su che tipo di gameplay e di modalità vedremo, e perciò non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni, si spera nel breve termine.

Per rimanere aggiornati sui progetti Activision, sul mondo di Call of Duty e su tutte le notizie più importanti sui videogiochi del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.