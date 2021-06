Call of Duty Mobile: in arrivo la stagione 5 In Deep Water

La Stagione 5: In Deep Water sta per arrivare su Call of Duty: Mobile martedì 29 giugno alle 2 di notte italiane e vedrà il ritorno di Ghost

La Stagione 5 di Call of Duty Mobile, In Deep Water, vede principalmente il ritorno del mitico Ghost, ma soprattutto tre nuove mappe “condite” da altrettanti personaggi, armi, 50 livelli di Battle Pass e molto altro ancora. Ma vediamo di capirci un po’ meglio!

Call of Duty Mobile: le novità di In Deep Water

La Stagione 5 di Call of Duty Mobile, In Deep Water, è dunque in arrivo sia sui dispositivi Android che su quelli iOS con le seguenti tre mappe.

Suldal Harbor: combatti in riva al mare tra casse, stretti vicoli e piccoli edifici in questa mappa tattica. Supportata per le modalità 5v5 e 10v10.

combatti in riva al mare tra casse, stretti vicoli e piccoli edifici in questa mappa tattica. Supportata per le modalità 5v5 e 10v10. Docks: trova il punto giusto per attaccare i nemici in questa piccola mappa situata in un cantiere navale sul fiume Tamigi. Supportata nella modalità Scontro.

trova il punto giusto per attaccare i nemici in questa piccola mappa situata in un cantiere navale sul fiume Tamigi. Supportata nella modalità Scontro. Aniyah Incursion: i resti di un edificio bombardato incombono su un paesaggio circondato da attrezzature militari e abitazioni. Combatti all’interno del lussuoso palazzo o gettati nella mischia all’esterno. Supportata nella modalità 10v10 e su Attacco dei Non Morti.

Marquee Event – Tutto è pronto per un’esplosiva battaglia navale in questo nuovo evento a tempo limitato. Potrai affondare o sopravvivere nuotando, ma in questa battaglia dovrai decidere da che parte stare: Ghost o la Federazione. Bombardando i nemici, i giocatori dovranno fare il possibile per guadagnare territorio e grandi ricompense dopo aver completato diverse missioni giornaliere.

Call of Duty Endowment Challenge Pack – L’obiettivo è quello di aiutare i veterani a raggiungere delle carriere rilevanti, sostenendo gruppi che li possano preparare aumentando la loro consapevolezza sul valore che possono portare sul campo. Per sostenere questi sforzi si offre un Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Challenger Pack che comprende sette oggetti speciali, tra cui il fucile M16 “The Stripe” e la pistola MW11 “The Standard Issue”.

World Championship 2021 – A pochi giorni dalla fine della Fase 1, l’inizio della Fase 2 è già stato fissato per il 1° luglio. Nella Fase 2 tutti i giocatori qualificati si divideranno in squadre e si affronteranno in 30 partite nella modalità Multigiocatore, con l’obiettivo di piazzarsi tra le prime 256 squadre della loro regione. In palio un posto nella Fase 3 delle qualificazioni regionali.

Si preannunciano dunque scontri infuocati, siete pronti soldati? Per mantenervi in allenamento che ne dite di recuperare dei titoli simili al miglior prezzo? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!