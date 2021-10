GIGABYTE: ecco le memorie AORUS DDR5 5200 MHz da 32 GB

GIGABYTE ha presentato il nuovo kit di memorie AORUS DDR5 da 32 GB a 5200 MHz. Andiamo a scoprirle più da vicino in questo articolo

GIGABYTE, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, dopo l’annuncio relativo alle nuove schede madri AORUS Z690, ha annunciato a supporto di quest’ultima anche l’arrivo del nuovo kit di memorie RAM AORUS DDR5 5200 MHz da 32 GB. Questo kit presenta due DDR5 XMP 5200 MHz da 16 GB per fornire frequenza e prestazioni più elevate rispetto alle memorie DDR5 native. Ma scopriamole più da vicino.

Ecco le nuove AORUS DDR5 5200 MHz da 32 GB di GIGABYTE

Il kit di memoria AORUS DDR5 da 5200 MHz da 32 GB si compone di due DDR5 XMP da 5200 MHz dual-channel da 16 GB e si adatta esclusivamente ai supporti di memoria DDR5 su piattaforma Intel Z690. La nuova architettura di memoria presenta un’elevata velocità di clock e basso consumo energetico, che abilita la funzione DDR5 XMP Booster sul kit di memoria.

DDR5 XMP Booster è in grado di rilevare la marca del circuito integrato di memoria dalle impostazioni del BIOS per consentire agli utenti di scegliere rapidamente tra più profili di overclock della memoria integrati e pre-sintonizzati, aumentando la velocità della memoria DDR o XMP DDR nativa. Inoltre, XMP 3.0 User Profile consente agli utenti di creare e memorizzare il profilo XMP in autonomia per sprigionare le prestazioni estreme delle memorie.

Il kit è equipaggiato con le solide soluzioni termiche del dissipatore di calore in rame-alluminio con rivestimento in nano-carbonio e del pad termico ad alta conduttività. In questo modo gli utenti possono dormire sonni tranquilli nell’overclock della propria memoria. Il calore generato dal circuito integrato di controllo dell’alimentazione e dal chip di memoria viene rapidamente espulso dal pad termico e dal fondo in rame, poi il calore si disperde nell’aria attraverso il dissipatore in rame-alluminio rivestito di nano-carbonio. La scanalatura a taglio CNC sul dissipatore espande l’area di dissipazione del calore per velocizzarne l’espulsione dalle ventole del sistema e abbassare la temperatura.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, il kit di memoria supporta la funzione di correzione degli errori On-Die ECC, che può rilevare e correggere i danni più comuni dei dati per un funzionamento del sistema più stabile in confronto a DDR4 e per ridurre eventuali problemi. GIGABYTE non ha però fornito indicazioni relative alla data di rilascio e al prezzo consigliato al pubblico. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale della società.

