Call of Duty Vanguard: ecco gli aggiornamenti del titolo in vista del lancio

Dopo le due beta di agosto e settembre, Sledgehammer si prepara al lancio definitivo di Call of Duty Vanguard con diversi aggiornamenti. Vediamoli insieme

Vanguard è il nuovo titolo della serie Call of Duty. Gli sviluppatori stanno ultimando il codice di gioco finale. Tenendo conto che le due beta, uscite lo scorso agosto e lo scorso settembre, contenevano una versione ancora acerba del titolo, il team di sviluppo si sta impegnando ad ascoltare i suggerimenti della community per offrire un lancio “pulito“. Andiamo a scoprire in questo articolo quali aggiornamenti sono stati apportati da Sledgehammer Games in vista del lancio ufficiale di CoD Vanguard.

Scopriamo tutti gli aggiornamenti effettuati per il lancio di Call of Duty Vanguard

Il Team, sul proprio sito, ha dichiarato di voler offrire un’esperienza di gioco più fluida e veloce rispetto alle build pubblicate per le beta. Per fare questo, è stata ridotta la velocità di cambio arma oltre che la velocità dell’animazione per il raccoglimento delle armi. Sono stati aggiunti ulteriori perk, ad esempio il perk “Ninja”. Con quest’ultimo, i giocatori saranno in grado di silenziare i loro passi. Ulteriori cambiamenti sono stati apportati al comparto audio. Il suono dei passi dei giocatori sarà meno percepibile nelle vicinanze.

Inoltre, sono state migliorate le performance del titolo su tutte le piattaforme e risolti alcuni glitch, dalla pixelation a problemi nell’illuminazione. Infine, sono stati risolti diversi bug che causavano problemi di spawn nella modalità “Patrol“. In generale le migliorie apportate riguardano la grafica, l’audio, gli spawn, i movimenti, le armi e i perk. Per un elenco completo degli aggiornamenti previsti per il lancio di Cod Vanguard, vi rimandiamo alla lista pubblicata sul sito ufficiale. Vanguard è previsto per il 5 novembre 2021 per tutte le console e PC.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per altre news, guide o recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.