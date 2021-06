Abandoned: Hasan Kahraman si rivela, smentisce i legami con Hideo Kojima

“Abbandonate” ogni teoria di complotto: Abandoned non c’entra nulla con Hideo Kojima, e Hasan Kahraman ha dovuto mostrarsi per provarlo

C’è voluta tutta la caparbietà dei complottisti videoludici, ma alla fine Hasan Kahraman di BlueBox Game Studio ha dovuto palesarsi su Twitter per smentire ulteriormente ogni presunto legame tra Abandoned e il leggendario game designer Hideo Kojima. Iniziali a parte, dunque, non abbiamo a che fare con un anagramma (si veda “Joakim Mogren” con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) o con un prestanome. Tuttavia, la costante ombra di Kojima inizia ad essere troppo ingombrante per lo studio olandese (che su LinkedIn elenca Kahraman come unico dipendente), nonostante le coincidenze continuino ad accavallarsi a favore della delirante teoria.

Hasan Kahraman: non è un’idea di Hideo Kojima (e manco Abandoned)

Hasan Kahraman si è mostrato nel video che potete trovare nel tweet qui sotto, ma le supposizioni sul coinvolgimento di Hideo Kojima nello sviluppo di Abandoned si stanno rivelando frustranti. Anche le risposte ironizzano sul possibile (e, nel caso, magistralmente elaborato) teatrino del game designer. Tuttavia, parlando a Bloomberg, Kahraman si è definito apertamente frustrato da quanto stia accadendo: il suo è solo un progetto che ha incuriosito Sony dopo il fallimento del Kickstarter. I fan cercano sempre “qualcosa che non c’è”, e la cosa sta davvero iniziando a farsi pesante.

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

Le prime scocciature, come abbiamo anticipato, hanno fatto capolino già nelle risposte al tweet. A difesa dei fan di Kojima più paranoici, però, l’account di Twitter ha menzionato in un post ormai cancellato quanto il nome definitivo di Abandoned avrebbe dovuto “iniziare per S e finire con L”. Sony, dal canto suo, ha rifiutato di commentare la sospetta dichiarazione secondo cui un semplice indie avrebbe dovuto avere “4K e 60 frame al secondo”. Anche Geoff Keighley tace sul proprio legame di amicizia con Hideo Kojima (che ha altro a cui pensare). Insomma, tantissime coincidenze, per una situazione ancora poco chiara.

