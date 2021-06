PlayStation 5: Sony ha iniziato a contattare i giocatori per vendere le scorte

Partono gli affondi di Sony ai bagarini sotto forma di mail: le scorte di PlayStation 5 andranno ai giocatori senza passare dal mercato nero

Le scorte di PlayStation 5 stanno iniziando a venire distribuite direttamente ai fan delle console Sony. Un post su Reddit ci ha resi partecipi della buona notizia, includendo uno screenshot da cellulare che riporteremo qui sotto. Il lancio di PS5 sarà anche quello che Jim Ryan ha definito il più grande di sempre, ma la console è stata soggetta da subito ai capricci del bagarinaggio. Per fortuna, la musica sta per cambiare grazie alla vendita diretta al consumatore da parte del gigante nipponico, sebbene il servizio non sia nato esattamente con questo esplicito scopo.

Le scorte dell’hype: Sony vende PlayStation 5 direttamente a noi

Il servizio è stato annunciato in precedenza, ma la carenza di scorte di PlayStation 5 ha convinto Sony ad estenderlo anche in Europa. Per ora l’Italia non è contemplata, con buona pace di Regno Unito, Irlanda, Francia, Olanda, Belgio e Germania. Questo si rivelerà comunque un duro colpo verso il bagarinaggio generatosi intorno a PS5, visto l’orgoglio che i rivenditori privati hanno ostentato in merito ai loro prezzi maggiorati. Probabilmente dovranno accontentarsi delle 3500 copie della nuova piattaforma ammiraglia di Sony che hanno accumulato, ora che circolano e-mail come quella qui sotto.

Per chi non lo ricordasse, alludiamo a CrepChief (al tempo CrepChiefNotify), gruppo inglese di bagarini. Un loro portavoce ha dimostrato non poca arroganza in merito all’utilizzo a malapena legale dei bot, con i quali hanno portato a termine oltre tremila acquisti. Molti di loro, pare, hanno estinto dei mutui, il che ci porta a pensare come potessero permettersi in primo luogo lotti interi di console. Di sicuro, però, con il neonato sistema PlayStation Direct la disponibilità di console non sarà più un problema dei giocatori. I nostri portafogli saranno presto salvi, pare!

