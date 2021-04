Abandoned: Hideo Kojima non è coinvolto

“Non è un gioco di Hideo Kojima”: nonostante i rumor che riguardano il game designer e Microsoft, Abandoned resta un progetto scorrelato

Nell’arco delle ultime ore, una miriade di rumor circa delle trattative tra Hideo Kojima e Microsoft ha messo a ferro e fuoco tanto il web quanto le nostre tastiere per cercare di starvi dietro, ma almeno ora possiamo depennare Abandoned dalla lista dei sospettati. Il survival horror in arrivo per PS5, infatti, resta esclusivamente una creatura di Blue Box Game Studios: la smentita viene da due fonti differenti, la prima delle quali – nonché la più autorevole – è la bocca degli stessi sviluppatori. Nel dubbio, elencheremo entrambe le dichiarazioni che si sono susseguite nella giornata di oggi.

Hideo Kojima non ha nulla a che vedere con Abandoned

Blue Box Game Studios, sul suo stesso sito, ha negato ogni possibile legame tra Hideo Kojima e il suo prossimo progetto, Abandoned. Nella dichiarazione, o meglio nella smentita, gli sviluppatori ammettono di essere stati bersagliati da “diverse” e-mail in merito alle voci di corridoio, ma al tempo stesso prendono le distanze dalle supposizioni della stampa di settore. Non c’è dunque correlazione, dichiarata o meno, tra le due parti che fino a poco fa supponevamo fossero coinvolte, né tantomeno l’intenzione di farsi pubblicità così. C’è solo la voglia di dare vita ad un progetto in gestazione da molto tempo.

L’altra fonte è l’insider dell’industria, Jeff Grubb di VentureBeat, che conosciamo meglio per i suoi tweet in cui invitava Nintendo a “sbrigarsi” con l’annuncio di Super Mario 3D All-Stars. Stando a lui, Kojima è in contatto con Microsoft per qualcosa di completamente scorrelato. In merito alla sicurezza con cui ne parla, la sua fonte è semplicemente qualcuno “che ne sa”. Grubb asserisce inoltre che la statua sullo scaffale di Phil Spencer (qui sopra) durante il recente stream fosse “un riferimento al potenziale accordo”, mirato “a fare leva sui talenti nipponici”. Per sapere se la cosa andrà in porto, possiamo solo girarci i pollici fino all’E3, supponiamo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei rumor?