Nel mese di febbraio, a seguito di uno strepitoso Nintendo Direct in cui era stato presentato ufficialmente, vi abbiamo parlato in un’anteprima dedicata di Sea of Stars, il nuovo RPG targato Sabotage Studio e prequel più o meno spirituale di The Messenger. Il gioco è ora ufficialmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch ed è scaricabile gratuitamente per tutti gli abbonati al PlayStation Plus Extra e ad Xbox Game Pass. In concomitanza all’uscita del gioco, sono stati ovviamente rilasciati i trofei e quindi sì… benvenuti Trophy Hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Sea of Stars consta di 43 statuette totali, di cui 30 di bronzo, 8 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, consigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Sea of Stars. I trofei non sono attualmente stati adattati in lingua italiana, quindi riportiamo quelli inglesi. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Sea of Stars: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Boss Slugged : Defeat Forbidden Cavern’s boss

: Defeat Forbidden Cavern’s boss No, wait! : Get sent to Sleeper Island

: Get sent to Sleeper Island Stretch Quest : Defeat Chromatic Apparition

: Defeat Chromatic Apparition Now give me that! : Defeat Romaya

: Defeat Romaya Who would have thought? : Learn Captain Klee’shaë’s true identity

: Learn Captain Klee’shaë’s true identity Yo, Ho! : Defeat Stormcaller

: Defeat Stormcaller Home : Build your own town

: Build your own town Solstice Power : Find the Solstice Amulet

: Find the Solstice Amulet Detritus Fallen : Defeat the Leaf Monster

: Defeat the Leaf Monster And stay down, too! : Defeat the Acolytes

: Defeat the Acolytes Fight fire with lunar : Defeat the Toadcano

: Defeat the Toadcano The Warrior Cook : Attend the ceremony

: Attend the ceremony Who would have thought? Part 2 : Learn Seraï’s true identity

: Learn Seraï’s true identity Chin up! : Defeat Meduso

: Defeat Meduso Featherweight: Defeat the Triumvirate of Eminence

La seconda parte dei trofei di bronzo | Sea of Stars: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Enter the Artificer : Meet Arty

: Meet Arty Clockwork Champion : Defeat the Watchmaker in a game of Wheels

: Defeat the Watchmaker in a game of Wheels Wholesome Food : Have dinner at the Golden Pelican

: Have dinner at the Golden Pelican Hey, that’s a reskin! : Defeat the Sea Slug

: Defeat the Sea Slug Elder Dissed : Defeat the Elder Mist for a second time

: Defeat the Elder Mist for a second time Free from serviduke : Free Duke Aventry’s soul

: Free Duke Aventry’s soul Home Neat Home : Build a Spa, an Inn, a Shop and a Fishing Hut in Mirth

: Build a Spa, an Inn, a Shop and a Fishing Hut in Mirth Conch Master : Bring all Conches to Mirna in Docarri Village

: Bring all Conches to Mirna in Docarri Village Master Angler : Catch every fish species at least once

: Catch every fish species at least once Bouncy : Bounce a moonerang 25 times in a row

: Bounce a moonerang 25 times in a row Lock’s Myth : Break a total 50 locks in battle

: Break a total 50 locks in battle Gustative Completion : Cook every recipe at least once

: Cook every recipe at least once To the teeth : Unlock all combos

: Unlock all combos Well read (to) : Listen to all of the campfire stories

: Listen to all of the campfire stories Me day: Use the spa in Mirth with all 6 playable characters

I trofei d’argento | Sea of Stars: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Dweller of Woe : Defeat the Dweller of Woe

: Defeat the Dweller of Woe Dweller of Torment : Defeat the Dweller of Torment

: Defeat the Dweller of Torment Dweller of Strife : Fight the Dweller of Strife

: Fight the Dweller of Strife Dweller of Dread : Defeat the Dweller of Dread

: Defeat the Dweller of Dread Better off dead : Defeat the Gun Goddess

: Defeat the Gun Goddess Glassdiator : Defeat Croustalion

: Defeat Croustalion New Garl + : Fulfill the ultimate wish

: Fulfill the ultimate wish Measure Hunter: Find every single treasure

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Sea of Stars: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Lieupedant : Defeat Elysan’darëlle

: Defeat Elysan’darëlle Living Encyclopedia : Achieve pro rank in every single Quiz Question pack

: Achieve pro rank in every single Quiz Question pack No God of mine : Defeat the Fleshmancer

: Defeat the Fleshmancer What a technique!: Defeat 10 bosses with Artful Gambit relic on

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Sea of Stars!

True Solstice Warrior: Succesfully achieve all of the Feats

