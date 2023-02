Nintendo Direct | Sea of Stars: svelata la data d’uscita con demo!

Continuano le novità presentate al Nintendo Direct e tra le ultime svelate abbiamo la data d’uscita di Sea of Stars, con demo disponibile ora!

Il Nintendo Direct di febbraio ha svelato tanti nuovi titoli ma anche novità su giochi già annunciati come Sea of ​​Stars, di cui è stata finalmente svelata la data d’uscita. Questo gioco è ambientato nello stesso universo di The Messenger, titolo realizzato sempre dallo stesso team di sviluppo Sabotage Studio’s. Il titolo è ambientato molti anni prima del primo gioco del team e con uno stile e un genere completamente diversi, che richiamano l’era iniziale dei giochi di ruolo per console, rappresentata da capolavori come Final Fantasy VI.

Sea of Stars ha una data d’uscita ufficiale con demo disponibile ora!

Oltre alla data d’uscita di Sea of Stars presente nel trailer, possiamo notare altri aspetti interessanti del gioco. In primis, abbiamo delle straordinarie immagini in pixel art e una composizione musicale degna di nota realizzata dal maestro Yasunori Mitsuda, famoso per aver realizzato la musica di giochi come Chrono Trigger, Chrono Cross eXenoblade Chronicles 3. Il nuovo trailer inoltre mostra l’ampia varietà di luoghi che i giocatori visiteranno nel gioco, insieme ad alcune intriganti battaglie a turni.

Sea of ​​Stars sembra sempre più una grande sorpresa per chiunque abbia ricordi affettuosi di quell’età d’oro dei primi giochi di ruolo per console e non vediamo l’ora di provarlo con le nostre mani. Ricordiamo che il titolo arriverà su Switch il 29 agosto e una demo gratuita è disponibile più tardi oggi sul Nintendo eShop. Vi siete persi gli annunci svelati durante il Nintendo Direct di febbraio? Non vi preoccupate, basterà recuperare il nostro articolo a riguardo.

