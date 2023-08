Xbox Game Pass: la seconda ondata di titoli gratis di Agosto 2023!

Recentemente, Microsoft ha reso noti i titoli che andranno a far parte della seconda tranche di giochi gratuiti su Xbox Game Pass per Agosto 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Siamo ormai esattamente a metà agosto (a tal proposito, buon Ferragosto!), e dopo che Sony ha reso disponibile la sua batch di giochi per il livello Premium del PlayStation Plus, è ora giunto il momento di parlare del Game Pass di Microsoft. A partire proprio da oggi, che vede arrivare Everspace 2, space shooter roguelike di cui abbiamo ampiamente apprezzato il primo capitolo. Non solo questo però: tante sono le novità, e le vediamo insieme nei prossimi paragrafi.

Fra le nuove uscite di agosto su Xbox Game Pass c’è anche Gris

Fra le più interessanti aggiunte al Game Pass di questa seconda metà di agosto troviamo, sicuramente, Gris. Inutile parlarvi ulteriormente del titolo di Nomada Studio, ne abbiamo trattato ampiamente nella nostra recensione completa della versione PlayStation 4 (la trovate cliccando qui, se siete interessati), vi diciamo soltanto che dovrete assolutamente dargli una possibilità il prossimo 5 settembre, quando sarà disponibile gratuitamente nel servizio di Microsoft.

Altrettanto interessante è l’arrivo di Sea of Stars, che abbiamo già trattato in un’anteprima dedicata (la trovate qui!), RPG a turni che si rifà molto ai classici Final Fantasy e a Chrono Trigger. Il gioco sarà disponibile sin dal day one, il prossimo 29 agosto, anche per tutti gli abbonati al PlayStatio Plus Premium di Sony. Qui di seguito la lista completa delle aggiunte di agosto:

Everspace 2 (Console e Cloud) – 15 agosto

(Console e Cloud) – 15 agosto Firewatch (Console, PC e Cloud) – 17 agosto

(Console, PC e Cloud) – 17 agosto The Texas Chain Saw Massacre (Console, PC e Cloud) – 18 agosto

(Console, PC e Cloud) – 18 agosto Sea of Stars (Console, PC e Cloud) – 29 agosto

(Console, PC e Cloud) – 29 agosto Gris (Console, PC e Cloud) – 5 settembre

E questo è quanto, per quel che riguarda le uscite della seconda metà di agosto su Xbox Game Pass. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!