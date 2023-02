Anteprima Sea of Stars: le nostre prime impressioni!

Scopriamo insieme, in questa anteprima dedicata, quali sono state le nostre prime impressioni nel giocare la demo di Sea of Stars, un promettente RPG con forte enfasi sugli enigmi e i puzzle ambientali

Nato come sussidiario e spesso bistrattato, il ramo indie dell’industria videoludica ha, negli anni recenti, sfornato perle di rara bellezza e complessità. Difficilmente ci saremmo aspettati, agli albori del filone, titoli come Hades, Disco Elysium, Hollow Knight o Cuphead e tutti quei videogiochi che, oltre ad avere una qualità di base eccezionalmente alta, sono anche riusciti a competere in termini di vendite con i grandi AAA. Dei successi commerciali incredibili, insomma, nati da risorse esigue (rispetto ovviamente ai blockbuster) e tanta sana inventiva.

Fra i titoli estremamente promettenti abbiamo inserito, sin dal suo annuncio nel corso dell’Indie World di Dicembre 2021, anche Sea of Stars, figlio dei creatori di The Messenger (nonché suo prequel) in arrivo il prossimo 29 agosto su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, oltre ad esserne stata svelata la data d’uscita, è stato anche annunciato l’arrivo di una versione di prova gratuita su Nintendo eShop. Ed è proprio da questa demo di Sea of Stars che abbiamo deciso di trarre le nostre prime impressioni, trasposte poi in questa anteprima.

Un’anteprima di Sea of Stars, promettente al punto giusto

La demo di Sea of Stars ci getta in medias res nella storia, di cui abbiamo veramente capito poco, lo ammettiamo. Dopo averci fatto scegliere fra due diversi protagonisti (sia in termini estetici, sia puramente di classe), anche se poi è possibile scambiarli nel corso della demo, il gioco ci mette a comando di tre avventurieri: Zale, Valere e Garl. I tre sono in viaggio, con uno scopo non ben precisato nella demo, e per raggiungere la loro prossima tappa si trovano a dover stringere un patto con un gruppo di pirati: se recupereranno un antico manufatto, li porteranno con la loro nave alla prossima meta.

Tutto semplice e lineare insomma e, sebbene lo ripetiamo non abbiamo capito molto della narrativa, la vivace caratterizzazione dei tre protagonisti traspare ed ammalia quanto basta per volerne davvero sapere di più. Rimane ovviamente tutto in superficie, e ci mancherebbe solo considerando che la demo dura circa un’ora e mezza, ma quel luccichio che traspare appena ha saputo davvero catturarci e ha impiantato un germoglio nel nostro inconscio che ci spinge ad aspettare con più hype il prossimo 29 agosto.

Puzzle, puzzle, puzzle! | Anteprima Sea of Stars

Sea of Stars è un RPG che pone grande enfasi sui puzzle ambientali e sull’esplorazione, ricompensando il videogiocatore per ogni strada secondaria affrontata. Persino nella prima città, parzialmente inaccessibile (pensiamo sempre per confini dettati da questa versione di prova) c’è davvero molto da trovare, fra scrigni, viuzze e persino un negozio nascosto. La mappa del mondo offre solo due zone esplorabili: una dedicata alla pesca (meccanica molto semplice da capire, ma non da eseguire) e un dungeon ricco di puzzle ambientali in cui i nostri protagonisti dovranno avventurarsi per cercare ciò che vogliono i pirati.

Gli enigmi sono di base piuttosto semplici ed immediati e si basano tutti sullo spostare dei blocchi o su combinazioni di colori particolari per arrivare a spingere pulsanti, ma i giocatori che si fermeranno a pensare un po’ di più e proveranno altre combinazioni verranno, nuovamente, premiati. Oggetti curativi ed equipaggiamenti più potenti vi aspettano in zone opzionali e strade alternative: Sea of Stars tende a donare veramente tanto, se si trova davanti un giocatore disposto ad esplorarlo.

Let’s fight! | Anteprima Sea of Stars

Il sistema di combattimento di Sea of Stars ci ha catturato tanto quanto le sue fasi esplorative. Una volta ingaggiato un nemico, perfettamente visibile a schermo, l’azione si sposterà ad uno scontro a turni, con alcune peculiarità. Se infatti inizialmente vi sembrerà di trovarvi di fronte al classico schema con turni cadenzati, un party da tre e i soliti comandi per attacco, difesa, abilità ed oggetti, vi possiamo assicurare che state solo grattando la superficie.

Purtroppo la demo non è molto chiara sotto questo aspetto, ma pensiamo che una volta uscito il gioco completo sarà tutto più chiaro. In sostanza, Sea of Stars vi permetterà di potenziare le vostre abilità se utilizzate con i tempismi corretti. Elaboriamo meglio: Valere ha una skill in cui lancia un boomerang che va a colpire i nemici. Ogni volta che il boomerang colpisce un nemico, ritorna verso Valere e, se si preme il tasto A con il tempismo giusto, Valere lo rimanderà indietro verso il nemico successivo potendo così colpire più volte. Un po’ come si è visto, in passato, con i giochi RPG di Mario insomma.

Le premesse ci sono… | Anteprima Sea of Stars

Quel che abbiamo potuto notare, purtroppo, è che spesso questi tempismi non sono facilmente intuibili e bisognerà prestare particolare attenzione a suoni ed effetti visivi a schermo per prenderci mano. Non necessariamente un difetto, intendiamoci, semplicemente si parla di meccaniche da esplorare col tempo, per maneggiarle con cura ed ottenere davvero il massimo del potenziale da scontri, altrimenti, piuttosto ostici.

Le meccaniche del combattimento non finiscono certamente qui. Ad esempio i nemici potrebbero avere, in alcuni scontri, delle icone che indicano con quale arma o elemento attaccarli per fare in modo che la loro difesa vacilli. Presente anche una barra delle combo, che una volta riempita permetterà di attivare abilità speciali che possono far recuperare tutta la salute agli alleati o infliggere ingenti danni ai nemici. Insomma, un sistema di combattimento piuttosto profondo ed articolato, che speriamo di poter approfondire meglio una volta che il gioco sarà disponibile in versione completa.

Dal punto di vista meramente tecnico e grafico abbiamo poco da dire più di quanto non traspaia già dai trailer mostrati. I ragazzi di Sabotage Studio hanno saputo creare un’egregia pixel art, che ci ha ricordato molto Owl Boy, in un mondo incredibilmente colorato e particolareggiato. Non abbiamo avuto particolari problemi prestazionali, anche se ammettiamo che per quanto riguarda il timing degli attacchi forse Nintendo Switch non è la console più adeguata al mastering. I 60fps sembrano quasi fondamentali, in questo caso, ma vedremo.

… vediamo cosa verrà!

Termina qui questa nostra anteprima di Sea of Stars. Le nostre prime impressioni sul titolo di Sabotage Studios sono oltremodo positive sotto quasi tutti i punti di vista. Un gioco terribilmente promettente specialmente dal lato ludico, con un’esplorazione e un level design che premiano il giocatore curioso e un sistema di combattimento sicuramente da approfondire meglio, ma assuefacente e stimolante. Un’ottima vetrina di presentazione per un titolo “minore”, ma che, se mantiene un così alto livello, entrerà in quell’olimpo di indie che abbiamo inizialmente citato.

Sea of Stars sarà disponibile dal prossimo 29 agosto su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Fateci sapere se anche voi siete rimasti affascinati dall’opera di Sabotage Studio qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!