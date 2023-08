Call of Duty Modern Warfare 3: tutti i dettagli sulle missioni di combattimento aperto

Recentemente, tramite un blogpost, Sledgehammer Games e Infinity Ward hanno svelato tanti dettagli sulle missioni di combattimento aperto, una novità che troveremo in Call of Duty Modern Warfare 3: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

In arrivo il prossimo 10 novembre su PC e console di attuale e scorsa generazione, Call of Duty Modern Warfare 3 si è già mostrato con un trailer specifico per la campagna e con la consapevolezza che, a prescindere da tutto, sarà un gioco premium a prezzo pieno su cui Activision Blizzard punta moltissimo. Recentemente, tramite un blogpost sui canali ufficiali, Sledgehammer Games e Infinity Ward hanno svelato tantissimi dettagli su una novità della campagna: le missioni di combattimento aperto. Vediamoli, riassunti, nelle prossime righe.

Modern Warfare 3: fra le novità figurano le missioni di combattimento aperto

Le missioni di combattimento aperto sono diverse dai classici livelli della Campagna, ed espandono le possibilità a disposizione dei giocatori offrendo un livello di libertà e adattabilità davvero unici, per adeguarsi a ciascuno stile di gioco. Diversamente dai livelli tradizionali, queste missioni daranno la possibilità di utilizzare strategie diverse per raggiungere lo stesso obiettivo. Potrete dunque sfruttare approcci furtivi o lanciarvi in assalti senza pietà, perché le meccaniche di gioco, in queste missioni, possono adattarsi a varie situazioni, consentendovi di forgiare il vostro cammino verso la vittoria.

Nel video che trovate qua sopra, gli sviluppatori David Swenson, Campaign Creative Director di Sledgehammer Games, e Robert Pitts, Associate Director of Level Design, hanno parlato delle novità in arrivo con le missioni di combattimento aperto, svelando tante informazioni. Gli obiettivi saranno comunque fissi, ovviamente, ma starà al giocatore decidere come completarli. Sebbene, stando a Swenson, anche in questo tipo di missioni verrà dato un equipaggiamento iniziale, sarà poi possibile trovare vari elementi, come armi e casse di scorte, che vi permetteranno di confermare o variare il vostro approccio in base al metodo che ritenete più vantaggioso.

Robert Pitts ha affermato che il tutto è stato creato per dare al giocatore più libertà e la possibilità di creare un’esperienza personalizzata. Inoltre ha spiegato anche che le missioni di combattimento aperto sono state volutamente distribuite tra le varie parti della Campagna, per creare un’esperienza che possa integrare alla perfezione sia questa novità sia le missioni tradizionali.

Trovate comunque tutte le informazioni inerenti le nuove missioni di combattimento aperto di Call of Duty Modern Warfare 3 nel blogpost dedicato, che potete raggiungere cliccando qui. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa novità qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!