PS Plus: il catalogo completo dei giochi PS4 e PS5 di Agosto 2023!

La crescita esponenziale, in termini di rilevanza mediatica e qualitativa, dei servizi in abbonamento negli ultimi anni ha decretato il mutamento di una formula di mercato che, fino a qualche tempo fa, sembrava l’unica: l’acquisto dei giochi. Ora, fra le tante proposte disponibili, praticamente basta essere abbonati a qualcosa per avere la possibilità di giocare a uno o più titoli in modo completamente gratuito, o per meglio dire, al costo dell’abbonamento. E se abbiamo già scoperto quali sono i titoli gratis per tutti gli abbonati a qualsiasi livello di PlayStation Plus (trovate tutti i dettagli qui) per il mese di agosto, in questa sede andiamo ad analizzare le aggiunte al catalogo Extra e Premium. Sono parecchie!

The PlayStation Plus Game Catalogue for August includes: ➕ Sea of Stars

➕ Destiny 2: The Witch Queen

➕ Moving Out 2

➕ Lost Judgment … and many more. The full lineup: https://t.co/qWV1gOkQi8 pic.twitter.com/4JGviSOBJS — PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 9, 2023

Le aggiunte al catalogo Extra e Premium del PS Plus di Luglio 2023!

Fra le aggiunte più di rilievo troviamo sicuramente l’interessantissimo Sea of Stars, di cui vi abbiamo già parlato in un’anteprima (la trovate qui!), che uscirà sin dal day one (il 29 agosto prossimo) tramite il servizio in abbonamento Sony. Tutti gli altri titoli saranno invece disponibili dal 15 agosto, e troviamo perle come Lost Judgment, Two Point Hospital Jumbo Edition e Dreams. Qui sotto trovate la lista completa:

Sea of Stars | PS4, PS5

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

Le aggiunte dei classici, invece, disponibili solo per gli abbonati al PlayStation Plus Premium sono le seguenti:

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

| PS4, PS5 Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

E dunque erano queste tutte le aggiunte di giochi al catalogo Extra e Premium del PS Plus di Agosto 2023! Fateci sapere che cosa ne pensate delle scelte mensili di Sony qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!