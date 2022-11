In questa guida dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto vi aiuteremo a scegliere il miglior starter con cui iniziare il vostro viaggio a Paldea

Finalmente il nuovo capitolo principale della serie dei Pokémon è stato pubblicato e insieme a lui sono arrivati anche tanti nuovi mostriciattoli collezionabili. In questi nuovi titoli sono presenti in totale 400 creature diverse, ma ovviamente non potrete ottenerle tutte senza scambi. In entrambe le versioni del gioco infatti sono presenti dei Pokémon esclusivi e in più come di consueto avrete la possibilità di ottenere solamente uno starter.

La scelta del Pokémon iniziale è sempre molto dura e alcuni fan potrebbero voler avere più informazioni prima di effettuarla. Per aiutare i giocatori indecisi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi aiuteremo a scegliere il miglior starter con cui iniziare il vostro viaggio su Pokémon Scarlatto o Violetto.

I gusti prima di tutto

Prima di iniziare a parlare del miglior Pokémon da scegliere per la vostra avventura, vogliamo sottolineare che in Scarlatto e Violetto non c’è uno starter nettamente superiore rispetto agli altri. Tutti e tre i mostriciattoli iniziali infatti sono molto potenti e ovviamente le loro evoluzioni finali lo sono ancora di più. L’unica reale differenza tra questi Pokémon infatti è il loro tipo, dato che in base ad esso si presteranno meglio ad alcune attività. Se però avere vantaggi specifici non vi interessa, allora vi suggeriamo di seguire il vostro gusto e prendere semplicemente il mostriciattolo che vi piace di più. Alla fine nella vostra squadra avrete ben sei pokémon e di conseguenza potrete compensare facilmente alle debolezze dello starter selezionato.

Fuecoco – Pokémon Scarlatto e Violetto: il miglior starter con cui iniziare

Lo starter fuoco ha sempre un certo fascino e questo ovviamente ha reso Fuecoco estremamente popolare. Complessivamente questo simpatico coccodrillo rosso ha delle statistiche abbastanza equilibrate fatta eccezione per la velocità, che è la più bassa tra tutti gli starter. Per fortuna però la lentezza di questo Pokémon viene compensata dalla sua elevata resistenza che gli permette di affrontare combattimenti molto lunghi senza difficoltà.

Le mosse fuoco vi forniscono un grosso vantaggio su tantissimi tipi estremamente comuni, ma come se non bastasse una volta raggiunto il terzo stadio evolutivo questo starter diventerà di tipo fuoco-spettro. Grazie a questo secondo tipo diventerete immuni a tutti gli attacchi normali e lotta, e oltretutto avrete la possibilità di imparare mosse perfette per affrontare i Pokémon psico e gli altri spettri.

Nel complesso questo starter vi permetterà di ottenere un Pokémon molto versatile da utilizzare come base per la vostra squadra, ma non solo. Se avete intenzione di focalizzarvi principalmente sul battere le palestre infatti avrete numerosi vantaggi. I primi capipalestra in cui vi imbatterete non avranno modo di mettere in difficoltà Fuecoco e una volta raggiunti quelli più avanzati avrete di sicuro una buona squadra a supporto del vostro starter.

Sprigatito – Pokémon Scarlatto e Violetto: il miglior starter con cui iniziare

Passiamo ora a Sprigatito, il Pokémon gatto erba. Questo gattino può sembrare molto carino, ma in realtà è in grado di diventare davvero pericoloso. Sprigatito infatti si contraddistingue grazie ad una velocità elevatissima e un buon attacco che lo rendono in grado di eliminare in un colpo solo un gran numero di Pokémon deboli al suo elemento. Purtroppo però essendo di tipo erba presenta anche un gran numero di debolezze molto comuni, come coleottero, fuoco e veleno. In più una volta raggiunto il terzo stadio evolutivo questo starter diventerà di tipo erba-buio, ottenendo uno svantaggio ancora maggiore contro tutti i coleotteri.

Il tipo buio però offre anche dei vantaggi, come la possibilità di avere mosse superefficaci contro l’ultima evoluzione di Fuecoco e tanti altri Pokémon pericolosi. In più Sprigatito è il Pokémon perfetto per chi predilige l’esplorazione, dato che vi permetterà di sconfiggere con facilità quasi tutti i titani. Insomma, se cercate un compagno in grado di abbattere rapidamente un gran numero di Pokémon, allora Sprigatito è perfetto per voi.

Quaxly – Pokémon Scarlatto e Violetto: il miglior starter con cui iniziare

Se amate le creature acquatiche di sicuro sarete interessati a Quaxly. Questa piccola papera rappresenta un po’ un jolly tra gli starter di Scarlatto e Violetto, dato che è quello che si presta meglio al maggior numero di situazioni. Questo Pokémon infatti ha delle statistiche molto equilibrate e un attacco fisico particolarmente alto che si sposa bene con il secondo tipo della sua ultima evoluzione. Una volta raggiunto l’ultimo stadio evolutivo infatti questo starter diventerà di tipo acqua-lotta, una connubio perfetto per abbattere anche i Pokémon più resistenti.

Se siete interessati a vivere appieno Scarlatto e Violetto alternando spesso l’esplorazione alle battaglie nelle palestre, allora questo starter è perfetto per voi. In più, grazie alla possibilità di imparare molte mosse acqua, lotta e volanti, di sicuro non avrete problemi ad affrontare i primi scogli dell’early game.

Pronti a esplorare Paldea!

Qui si conclude la nostra guida al miglior starter di Pokémon Scarlatto e Violetto. Adesso non vi resta altro da fare che scegliere il vostro compagno d’avventura e iniziare ad esplorare la nuova regione di Paldea. Se però siete interessati a saperne ancora di più sull’ultimo gioco Game Freak allora vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro sito, dove potrete trovare tante altre guide dedicate al nuovo Pokémon.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili ora in esclusiva per Nintendo Switch.