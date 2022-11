Guardiani della Galassia Holiday Special: da oggi su Disney Plus

Guardiani della Galassia Holiday Special è da oggi, 25 novembre su Disney Plus e fa parte del secondo esperimento della Marvel Special Presentation

L’attesissimo episodio Guardiani della Galassia Holiday Special è da oggi, 25 novembre su Disney Plus disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma e rientra nel secondo esperimento dell MCU chiamato Marvel Special Presentation. Il primo prodotto è stato Licantropus e presentandosi sotto la forma di special televisivi, sono degli esperimenti in cui gli sceneggiatori possono sbizzarrirsi nei contenuti e nella creatività.

Guardiani della Galassia Holiday Special: dal 25 novembre su Disney Plus

Guardiani della Galassia Holiday Special è un episodio di 45 minuti, che come il titolo ci anticipa, promette una grande dose di trash e divertimento collocandosi a livello di linea narrativa dopo la scomparsa di Gamora, al termine dello scontro finale con Thanos.

In accompagnamento con l’uscita di questo speciale, il suo creatore James Gunn, ci fornisce anche alcune anticipazioni sul prossimo capitolo Guardiani della Galassia Vol.3, previsto per maggio 2023.

La trama sarà incentrata sull’elaborazione del lutto per la scomparsa di Gamora e di conseguenza il rischio che la squadra stia per disgregarsi. Problemi che preoccupano Peter Quill che dovrà quindi fare di tutto per salvare il gruppo.

Proprio per questi motivi, il creatore ha anticipato che questo terzo capitolo avrà un’atmosfera diversa dai due precedenti, in quanto il tono sarà meno scanzonato e divertente. Forse, anche per questo motivo, i fan apprezzeranno molto lo speciale di Natale su Disney Plus, che si è potutto prendere tutto lo spazio necessario per esagerare nei toni e nel divertimento, essendo un episodio autoconclusivo e breve.

