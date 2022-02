In questa nostra guida vi forniremo una serie di pratici consigli su come salire di livello velocemente in Lost Ark

Se in questi giorni avete deciso di cominciare la vostra personale esplorazione del titolo MMOARPG creato da Smilegate RPG e Tripod Studio, noi siamo qui per darvi una mano. Nel gioco, pubblicato di recente da Amazon Games (a proposito, avete già provato New World, il titolo multiplayer online della compagnia?) sono presenti numerosi metodi per raggiungere il livello 50, il quale, come molti giocatori sapranno, permette di accedere all’end game. Ecco quindi alcuni consigli su come salire velocemente di livello in Lost Ark.

La classe non è acqua

Se siete alle prime armi con questo titolo dovete sapere che Lost Ark offre ai giocatori la possibilità di decidere una fra cinque classi per il vostro personaggio: Warrior, Martial Artist, Gunner, Mage ed Assassin. In base al proprio stile di gioco, tale scelta risulta, prevedibilmente, piuttosto importante. Ogni personaggio comincia poi con un livello combattente 10, che sarà il livello individuale del personaggio.

Esiste però anche il Roster Level, il quale rappresenta il livello di esperienza del gruppo di vostri personaggi e permette di ottenere potenziamenti per ognuno di essi. Lo si può aumentare svolgendo specifiche azioni (come ad esempio collezionare i semi Mokoko) ma solitamente non dovrete preoccuparvi troppo di esso, in quanto tenderà salire di conseguenza con l’aumentare del livello dei vostri singoli personaggi.

Seguendo la storia – Lost Ark: come salire di livello velocemente

Il primo e più classico dei consigli su come salire di livello velocemente in Lost Ark potrebbe sembrare banale, ma non lo è: seguite la storia principale. Completare le main quest infatti è una delle principali fonti di punti esperienza per aumentare il livello del vostro personaggio. Se lo desiderate, sarà possibile anche saltare il prologo iniziale, anche se così facendo non otterrete l’oggetto di ricompensa (che è comunque possibile scambiare tra i vari personaggi).

Se avete particolarmente fretta di livellare, ed avete già raggiunto il livello 50 con un altro personaggio del vostro roster, potrete sfruttare la meccanica del Power Pass. Essa permette di affrontare la quest chiamata Adventurers Path, la quale è praticamente una versione ridotta della storia principale. Non dimenticatevi infine che potete sfruttare il fast travel per spostarvi da un capo all’altro del mondo di gioco e completare più in fretta le missioni a voi assegnate.

Un viaggio pieno di pericoli – Lost Ark: come salire di livello velocemente

Nel mondo di Lost Ark, come in ogni RPG che si rispetti, esistono una grande varietà di bestie da affrontare, e per salire di livello velocemente sarà necessario sconfiggerne un buon quantitativo. Non è tuttavia consigliabile gettarsi nella mischia ogni volta che si incrocia la strada con un nemico, in quanto spesso i combattimenti casuali non generano grandi quantità di XP. Il rischio è quindi quello di impegnarsi in scontri, magari anche lunghi, senza trarne poi una adeguata ricompensa.

Il discorso cambia invece se state per affrontare il bersaglio di una quest. I punti XP rilasciati dalle creature che vi verrà esplicitamente richiesto di eliminare andranno a sommarsi con la ricompensa della quest stessa, rendendo il tutto molto più conveniente. In battaglia potrete anche avvalervi dell’AoE Damage per sterminare intere schiere di nemici e fare incetta di XP, oppure (dato che parliamo di un MMO) sarà possibile collaborare con altri giocatori per completare più in fretta determinati obiettivi.

Rendersi la vita facile

Si conclude così la nostra guida su come salire velocemente di livello in Lost Ark. L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non dimenticarvi del livello di difficoltà del titolo. Per quanto, lo sappiamo bene, abbassare la difficoltà di gioco non sia l’operazione preferita dalla stragrande maggioranza dei gamer, se volete raggiungere più in fretta possibile il level cap, una difficoltà più bassa potrebbe decisamente accelerare il processo (anche perché la quantità di XP ottenuti non viene intaccata).

Si conclude così la nostra guida su come salire velocemente di livello in Lost Ark. L'ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non dimenticarvi del livello di difficoltà del titolo. Per quanto, lo sappiamo bene, abbassare la difficoltà di gioco non sia l'operazione preferita dalla stragrande maggioranza dei gamer, se volete raggiungere più in fretta possibile il level cap, una difficoltà più bassa potrebbe decisamente accelerare il processo (anche perché la quantità di XP ottenuti non viene intaccata).