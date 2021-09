New World: finalmente disponibile la versione definitiva del nuovo MMORPG

La versione definitiva di New World, il nuovo videogioco multiplayer sviluppato da Amazon Games, è finalmente online

Dopo una lunga attesa e numerosi rinvii, è finalmente disponibile la versione definitiva di New World, il MMORPG sviluppato da Amazon Games. Il gioco, del quale sono state rilasciate negli scorsi mesi delle versioni Beta, è stato in grado di attirare l’interesse della community dei videogiocatori soprattutto grazie alle promesse relative alle meccaniche di gioco. Quello proposto da Amazon è infatti un titolo survival dal gameplay profondo e articolato, con una particolare attenzione alle dinamiche del crafting. Degna di nota è anche l’ambientazione, che rilegge in chiave fantasy gli usi e i costumi dei coloni del XVI secolo.

New World: ecco i server in lingua italiana

Al momento, è possibile giocare a New World solamente tramite PC e, per quanto ci è dato di sapere, la realizzazione di una versione per console del titolo non è una delle priorità del team di sviluppo. Nonostante si sia ancora all’interno del suo giorno di lancio, sono già presenti diversi server, tramite i quali ci è possibile esplorare la misteriosa isola di Aeternum, principale ambientazione del gioco. In particolare, Brittia e Jotunheim, attivi nella regione dell’Europa centrale, sono pensati specificatamente per l’utilizzo della lingua italiana.

⚠️no more alphas

⚠️no more betas

⚠️no more character wipes ⏰ it's time to make your mark on Aeternum PERMANENTLY!! — New World (@playnewworld) September 28, 2021

In contemporanea con il suo debutto ufficiale, Amazon Games Studios hanno pubblicato una importante patch per il gioco. La principale funzione di questo aggiornamento è quella di risolvere i numerosi bug ancora presenti nel titolo; non si limita però a fare questo. La patch provvede infatti a introdurre una nuova modalità di gioco, nota con il nome di Streamer. Tramite di essa, il giocatore potrà disattivare le notifiche e limitare al minimo le interazioni con gli altri utenti.

