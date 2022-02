Recensione Predator Connect X5 5G: facilità d’uso e prestazioni da top

In questa recensione analizziamo da vicino il Predator Connect X5 5G, router dal design contenuto ma dalle prestazioni più che convincenti

Quando si parla di router domestici si cerca sempre il connubio perfetto tra estetica, prestazioni e facilità d’uso. Un trittico non sempre facile da riscontrare ma che ho avuto modo di assaporare nel router di cui vi parlo in questa recensione. Ho avuto infatti il piacere di testare per qualche giorno il Predator Connect X5 5G, router dalle dimensioni compatte con prestazioni che mi hanno veramente convinto. Vediamo più nel dettaglio come si è comportato.

Confezione e unboxing | Recensione Predator Connect X5 5G

Iniziamo dalla confezione, vero e proprio biglietto da visita di un prodotto. La troviamo sicuramente molto curata, resistente e con tutte le informazioni più importanti sul prodotto. All’interno troviamo poi il router con il suo alimentatore e tutta la manualistica a corredo.

photo5780799623210842288

photo5780799623210842291

photo5780799623210842290

Specifiche tecniche

Di seguito una carrellata delle specifiche tecniche principali di questo router di casa Acer.

Processore : MediaTek T750 Quadcore 2GHz ARM Cortex

: MediaTek T750 Quadcore 2GHz ARM Cortex Memoria : DDR4 1GB

: DDR4 1GB Storage : Flash 1GB

: Flash 1GB WiFi : Wi-Fi6 MT7915A / 802.11 a/b/n/ac/ax, 4×4 Dual-band

: Wi-Fi6 MT7915A / 802.11 a/b/n/ac/ax, 4×4 Dual-band Ethernet : WAN/LAN 2.5GbE x1

: WAN/LAN 2.5GbE x1 Interfacce IO : 2x antenne esterne per 5G NR (TS9), NanoSim, USB 3 Tipo A (Storage), bottone WPS, buco pin per reset

: 2x antenne esterne per 5G NR (TS9), NanoSim, USB 3 Tipo A (Storage), bottone WPS, buco pin per reset Indicatori LED : 5G, 4G, Wi-Fi , WPS, Power

: 5G, 4G, Wi-Fi , WPS, Power Alimentato in ingresso: 12V/2A

Design e prima installazione | Recensione Predator Connect X5 5G

Iniziamo a parlare del design, che ho trovato particolarmente interessante. Le dimensioni sono parecchio contenute, anche il peso è stato ingegnerizzato per garatire un prodotto compatto ma efficiente. Lo stile può definirsi neutro, non troppo aggressivo e per questo adatto davvero ad ogni contesto. La finitura scura opacizzata rende il router veramente elegante e anche l’alimentatore da 12V risulta compatto e facilmente nascondibile.

La prima installazione devo dire che è stata veramente un gioco da ragazzi. Ho collegato l’alimentatore al router e ho connesso il cavo ethernet alla porta WAN del router. Dopodiché ho atteso i classici minuti di autoconfigurazione e mi sono collegato tramite cavo ethernet (ad un’altra porta ethernet del router) al mio computer portatile. Dopodiché ho fatto accesso al sito http://connect.acer dal quale è iniziata la facilissima procedura d’installazione. Anzitutto viene chiesto se il dispositivo sarà usato mediante connessione SIM (peculiarità importante della quale parleremo dopo) oppure mediante WAN come nel mio caso. Verrà richiesta una modifica alla password di default e dopodiché si potrà veramente accedere ad una vastità di impostazioni che vedremo dopo nello specifico.

dashboard1

gameacceleration

firmwareupdate

Funzioni principali | Recensione Predator Connect X5 5G

La funzione a mio parere più importante, che spalanca le porte ad una possibilità infinita di personalizzazione, è la compatibilità con Intel Killer Prioritization Engine. Progettata infatti per rilevare e incrementare il traffico di rete per specifici siti web e/o app, come giochi online. Questo permette una gestione del traffico capillare e mirata, rendendo possibile la condivisione della banda in maniera intelligente ed efficiente.

Abbiamo citato il processore e chipset solo nelle caratteristiche tecniche, ma il T750 è un chipset integrato da 7 nm con radio 5G integrata e un processore quad-core da 2 Ghz di MediaTek che offre un throughput con un picco di 4,7 Gbps.

Sicurezza e connettività

Come ogni router che si rispetti anche Predator Connect X5 5G offre un sistema già integrato per offrire la massima sicurezza agli utenti che decideranno di fargli affidamento. Trend Micro Home Security Engine è infatti integrato nel sistema e permette di navigare con la massima sicurezza. È capace infatti di proteggere da malware o attacchi informatici con IoT Security Protection. Sono inoltre disponibili dal pannello di controllo anche funzioni di parental control.

La chiave di volta di questo router, ovvero il motivo cardine per cui io sceglierei lui, è sicuramente la possibilità di connettività (scusando il gioco di parole). La commistione tra 5G e WAN offrono la massima versatilità nonché un’alternativa in caso di guasto di una delle due tecnologie. Le singole connessioni possono poi essere gestite e regolate in base a delle priorità scelte dall’utente in maniera tale da ottenere prestazioni ottimali in ogni ambito.

Test “sul campo”| Recensione Predator Connect X5 5G

A completamento della recensione, prima delle conclusioni finali, voglio aggiungervi dei test che ho potuto effettuare in ambiente domestico in Wi-Fi e in modalità cablata. Troverete quindi come prima foto da sinistra uno speedtest direttamente dal pannello di configurazione del Predator Connect X5 5G effettuato collegandomi direttamente alla porta Gaming. Dopodiché, nella seconda foto, c’è un test in WiFi collegato alla banda 2,4 GHz e l’ultima foto è inerente ad un test WiFi collegato alla banda 5 GHz.

speedtest

speedtestwifi24

speedtestwifi5ghz

Tutti i test sono stati effettuati collegando il modem domestico (nel quale arriva la fibra FTTH Gigabit) al Predator Connect X5 5G mediante cavo Ethernet alla porta WAN del router.

Conclusioni e prezzi | Recensione Predator Connect X5 5G

Un router sicuramente maturo e dalle prestazioni più che convincenti. Sono tanti gli aspetti che mi hanno convinto, a partire dal design fino alla facilità d’uso che ha reso l’esperienza particolarmente apprezzata. Un router che ci auguriamo possa presto ritornare disponbile sugli scaffali e che si vocifera potrà farlo da qui a pochi mesi.

Sicuramente seguendo i nostri canali vi faremo sapere non appena ciò accadrà. Per adesso non possiamo che limitarci a consigliarvi un router che per ora potrebbe risultare un capriccio, ma che ben presto (con la costante espansione del 5G) sono convinto che diventerà un must-have in ogni casa o ufficio. Voi cosa ne pensate del Predator Connect X5 5G? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.