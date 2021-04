Migliori giochi MMORPG per tutte le piattaforme | Aprile 2021

In questa guida andremo a vedere e descrivere quelli che sono considerati come i migliori giochi MMORPG giocabili nel 2020!

Gli MMORPG (Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game) sono videogiochi che ci possono tenere incollati allo schermo ore su ore. Questo genere si basa sui classici giochi di ruolo proiettati, però, su determinati server in grado di reggere un numero altissimo di persone connesse contemporaneamente. Vediamo, quindi, quali sono i migliori MMORPG per ogni piattaforma, descrivendoli uno ad uno!

Ci teniamo a precisare che non tutti i titoli saranno disponibili per qualsiasi piattaforma. Ad esempio, un gioco potrebbe essere supportato solo su Windows, ma potrete leggere la disponibilità sotto la descrizione del videogame. Inoltre, non saranno presenti i titoli mobile per ovvie ragioni, ma potete consultare le nostre guide sui migliori giochi Android ed iOS.

Migliori giochi MMORPG da provare

Partiamo con la lista dei migliori giochi MMORPG attualmente disponibili! Ricordiamo che questa guida sarà aggiornata a cadenza mensile.

World of Warcraft – Migliori giochi MMORPG

Iniziamo con lui: il più famoso MMORPG di sempre! World of Warcraft uscì nel 2004, ma Blizzard non intende smettere di aggiornarlo, continuando ad arricchirsi grazie a questa gallina dalle uova d’oro, ma come darle torto? Durante il suo lungo viaggio che dura da ben 15 anni, WoW è cambiato molto. Nuove classi, sfide, comparto grafico, interi continenti e addirittura viaggi nel tempo hanno arricchito il gioco. Questo titolo è così vasto che, giocandolo al giorno d’oggi, perderete di sicuro delle bellissime side-quest, dato che i contenuti strabordano. World of Warcraft potrebbe sembrare abbastanza datato e poco divertente, dato che è il precursore degli MMORPG moderni, ma non è così. Le quest sono variegate e piene di cose da fare e le espansioni continuano ad offrire contenuti sempre migliori. WoW è un titolo che prevede il pagamento di un canone mensile.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Final Fantasy XIV Online – Migliori giochi MMORPG

Final Fantasy XIV inizialmente offriva un’esperienza tutt’altro che divertente. Tra bug, glitch, menù orribile e diversi problemi era letteralmente ingiocabile. Questo ha spinto Square Enix a compiere azioni drastiche, tra l’abbandono della vecchia squadra, l’assunzione di un nuovo team e il rifacimento di Final Fantasy XIV nella sua interezza. Il titolo offre tutto ciò che i fan della saga amano, tra storie epiche, ambienti variegati, personaggi stravaganti, scene appariscenti e Chocobo in abbondanza. Vanta anche uno dei più profondi sistemi basato sulle classi in circolazione, grazie alla capacità di livellare ogni classe e professione di crafting su un singolo personaggio. È, inoltre, da poco disponibile la nuova espansione Shadowbringers. Final Fantasy XIV Online è un titolo che prevede il pagamento di un canone mensile.

Disponibile per: Microsoft Windows, macOS X, PlayStation 3 e PlayStation 4.

The Elder Scrolls Online – Migliori giochi MMORPG

Poteva mancare The Elder Scrolls Online in questa guida? Di certo no, e i motivi sono semplici. La saga TES ha sempre offerto una delle esperienze RPG migliori di sempre e con la versione Online potrete condividerla con i vostri compagni. Ambientato 1.000 anni prima di Skyrim e 800 anni prima di Morrowind e Oblivion, The Elder Scrolls Online inizia nella prigione del pianto di Coldharbour dove, rimanendo fedele alla tradizione di Elder Scrolls, sarete prigionieri. Dopo essere scappati, siete liberi di esplorare il continente di Tamriel, combattere mostri, scoprire dungeon e fabbricare armi con altri avventurieri o da soli. Vi sono diverse espansioni che portano nuove e vecchie regioni nel gioco come Murkmire e Summerset, per non parlare di quelle che verranno implementate in futuro. L’universo di Elder Scrolls Online si sta espandendo sempre di più, creando un MMO sempre ricco di novità. Come i precedenti, anche questo videogame prevede il pagamento di un canone mensile.

Disponibile per: Microsoft Windows, macOS, Xbox One e PlayStation 4.

Black Desert Online – Migliori giochi MMORPG

Black Desert Online è stato in grado di creare un hype pazzesco grazie al suo combattimento action e agli elementi di gestione della proprietà. Accanto al livellamento standard e alla ricerca, BDO offre ai giocatori e alle gilde l’opportunità di diventare signori delle baraccopoli medievali, comprando edifici o persino prendendo il controllo di intere città. Mentre alcuni di questi meccanismi erano da rivedere o non disponibili al momento del lancio, ora sono completamente implementati. Difatti BDO è un gioco che migliora nel tempo. Il titolo segue il business buy-to-play, vale a dire che potete accedere a tutti i contenuti pagando il solo prezzo iniziale.

Disponibile per: Microsoft Windows, Xbox One e PlayStation 4 (prossimamente).

Lord of the Rings Online – Migliori giochi MMORPG

La Terra di Mezzo di Tolkien è un ambiente perfetto per un MMO. Ha ottimi personaggi, un mondo enorme da esplorare e tutti combattono perennemente. Umani, Elfi, Nani e Hobbit compongono le razze giocabili di Lord of the Rings Online, e come cacciatori, ladri o in una delle altre classi, intraprenderete la vostra avventura. Incontra Ents, perditi a Moria o fai lunghe cavalcate attraverso Rohan. Le espansioni fanno sì che la storia progredisca, seguendo i libri, e attraverso ogni punto principale della trama arrivano nuove meccaniche, come l’aggiunta del combattimento a cavallo. Se avete mai sognato di vivere in prima persona il mondo di Tolkien, allora questo MMORPG fa al caso vostro. Inoltre avete un motivo in più per provarlo: è free-to-play.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Neverwinter – Migliori giochi MMORPG

Neverwinter è una sorpresa. Ciò che ha fatto Cryptic Studios è basarsi su Dungeons & Dragons, prendendo i luoghi, le classi, gli incantesimi e le abilità del gioco da tavolo, per poi introdurli all’interno di un titolo MMORPG. Anche se in teoria non dovrebbe funzionare, lo fa alla grande. Un sacco di espansioni gratuite che includono nuove razze e classi sono state introdotte man mano da quando Neverwinter è stato lanciato, portando i giocatori molto lontano, in terre come Icewind Dale, dove barbari e temperature sgradevoli sono l’ultima delle preoccupazioni. È un MMO per lo più lineare, oltre alle espansioni a al gioco base, potrete usufruire dei contenuti creati dai giocatori stessi. Il gioco è free-to-play, ma ci teniamo a dire che diventa sempre più difficile giocare senza spendere un centesimo, anche se non è certo impossibile.

Disponibile per: Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4.

RuneScape – Migliori giochi MMORPG

Come World of Warcraft, Runescape è stato (e continua ad essere) un punto di riferimento del genere MMORPG di tutti i tempi. Anziché ridursi, Runescape continua a crescere in termini di giocatori e contenuti. Nuove missioni ed eventi vengono introdotti quasi ogni settimana in modo che i veterani abbiano sempre qualcosa di nuovo da sperimentare, mentre i nuovi giocatori si trovano in un mondo già ricco di storie e avventure. Runescape ha una delle community più generose e amichevoli di tutti i videogames. Se, quindi, state cercando consigli su una missione particolarmente difficile o semplicemente un aiuto, gli altri players saranno volenterosi di aiutarvi. Non è unicamente per la storia che Runescape offre, le grandi espansioni, una versione mobile e innumerevoli spin-off, l’MMO di Jagex funziona perché sembra non mostrare assolutamente segni di arresto e…beh, è un free-to-play uscito nel 2001 ancora in voga!

Disponibile per: Windows, Linux e macOS.

Star Trek Online – Migliori giochi MMORPG

Ogni missione in questo MMO è come un episodio dello show, e ogni serie di missioni è un arco, completo dell’occasionale “filler”. Star Trek Online continua ad essere uno degli MMO più intriganti in circolazione non solo per la sua licenza, ma soprattutto per il gameplay unico e vario. Dalle fasi sparatutto in terza persona, alle parti simulative nello spazio, STO è un gioco che vi terrà incollati con un gameplay sempre divertente. Nonostante un inizio roccioso, STO è diventato un MMORPG gigantesco, avvincente e libero. Inoltre, è spesso ampliato da aggiornamenti massivi che aggiungono nuove trame. Come se non bastasse, avrete un intero equipaggio e una nave stellare da gestire e personalizzare, in questo immenso free-to-play.

Disponibile per: Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

TERA – Migliori giochi MMORPG

Spesso citato come il precursore degli MMO action, TERA (The Exiled Realm of Arborea) continua a fornire uno dei migliori combattimenti ibridi. Quest’ultimo differisce in base a razze e classi, tutte con stili e abilità di gioco diversi. Uno degli aspetti più belli del sistema di creazione dei personaggi di TERA è il modo in cui tutte le classi sono compatibili con tutte le razze, portando a delle combinazioni interessanti. TERA è un ottimo free-to-play che splende (soprattutto) se giocato in gruppo, specialmente quando voi e i vostri compagni vi batterete con alcuni dei mostri giganti che si nascondono nei suoi meravigliosi ambienti.

Disponibile per: Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4.

Star Wars: The Old Republic – Migliori giochi MMORPG

Una galassia lontana, lontana, è l’ambientazione perfetta per uno dei migliori MMO, quindi non sorprende che Star Wars: The Old Republic di BioWare sia in questa classifica. Gioca attraverso una delle otto classi, divise tra Impero e Repubblica, ognuna con una storia dettagliata e drammatica. Potrai assumere il ruolo di un agente imperiale, lavorando per il bene dell’Impero e facendo fuori i terroristi; di un cavaliere Jedi che ha giurato di eliminare i Sith e proteggere la galassia; o anche un Inquisitore Sith trasformato in schiavo, attuando un pericoloso gioco politico. Tutto questo è disponibile gratuitamente, ma come abbonato potrai procedere più velocemente e concentrarti unicamente sulle missioni più belle, invece che sulle side-quest ripetitive. Molte espansioni lo hanno migliorato di gran lunga, ma è l’eccellente espansione “Knights of the Fallen Empire” merita davvero di essere giocata. Con la sua trama fatta di intrighi, relazioni e scelte, sembra un vero e proprio sequel di “The Old Republic”. SWTOR rientra facilmente nella classifica dei migliori giochi di Star Wars in assoluto.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Guild Wars 2 – Migliori giochi MMORPG

Laddove World of Warcraft è un MMO tradizionale, Guild Wars 2 è l’opposto, strano e controcorrente. Ha poche missioni normali, infatti i giocatori si uniscono per combattere in eventi momentanei: mini storyline che si svolgono a seconda del comportamento dei giocatori. Questi eventi permettono ai players di giocare insieme in modo organico e hanno anche un impatto sulla regione in cui si trovano, riducendo la minaccia delle bande vaganti di mostri, almeno temporaneamente. Nella nuova espansione Path of Fire avrete il compito di uccidere Balthazar, il dio della guerra, prima che guidi Tyria alla rovina. Se non si è pronti per affrontare le sfide più avanzate, è possibile giocare alle avventure di livello inferiore senza spendere un euro, poiché il gioco base è completamente gratuito.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

EVE Online – Migliori giochi MMORPG

EVE Online è unico dato che riesce a concentrarsi su un sacco di elementi e lo fa in modo eccellente. Inoltre, CCP Games ascolta continuamente la propria community e risponde in modo appropriato, al punto che gli abbonati sono spesso parte integrante del processo di sviluppo e di decisione. Il punto chiave di EVE Online è di sicuro la sua economia prospera, realistica e guidata dai giocatori. I giocatori che partecipano alle alleanze di EVE prendono molto sul serio la loro attività, svolgendo un role-play molto intenso. Per profondità, sfumature, diplomazia e battaglie spaziali, nulla è paragonabile a EVE Online. Il titolo prevede sia un piano gratuito (nel quale sarete più limitati), sia premium.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Secret World Legends – Migliori giochi MMORPG

Secret World Legends è un MMORPG che pone molta attenzione alla narrazione. Se siete stanchi del solito mondo fantasy o fantascientifico, questo è il titolo giusto, dato che è ambientato in un mondo molto simile al nostro. L’unica differenza con la nostra amata Terra sono: le sette, le creature mitologiche, le folli cospirazioni e i fenomeni soprannaturali all’ordine del giorno. Ci sono oltre 100 ore di storia da godersi, e i giocatori sono in grado di esplorare l’intero mondo di gioco liberamente, prendendo parte ad una serie di missioni che vi faranno scoprire quali sono i misteri che governano il mondo. Il titolo segue il business free-to-play.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Rivediamo tutti i titoli presenti nella guida con un recap!

World of Warcraft

Final Fantasy XIV Online

The Elder Scrolls Online

Black Desert Online

Lord of the Rings Online

Neverwinter

RuneScape

Star Trek Online

TERA

Star Wars: The Old Republic

Guild Wars 2

EVE Online

Secret World Legends

Appuntamento al mese prossimo!

Questi sono i migliori giochi MMORPG per qualsiasi piattaforma. Ricordiamo che questa guida verrà aggiornata ogni mese, andando ad introdurre sempre nuovi titoli del genere, ritenuti i migliori nella loro categoria.

Continuate a seguire tuttoteK per rimanere sempre al passo con le ultime notizie, riguardanti il mondo videoludico e non solo!