Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di GTA Vice City – The Definitive Edition, la versione rimasterizzata del capolavoro del 2002 e appartenente alla collection Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition

Mentre GTA 6 continua a far parlare di sé e Rockstar sta ancora finendo di contare i ricavati di un GTA 5 che non accenna ad arrestarsi in popolarità (ed è anche in arrivo su console di nuove generazione), noi dal nostro angolino di vivace nostalgia siamo pronti a tornare a una quindicina d’anni fa. A partire da domani, 11 novembre, potremo tutti mettere le mani sulla Grand Theft Auto – The Definitive Edition su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. La collection includerà GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas titoli rispettivamente del 2001, del 2002 e del 2004. Nelle scorse ore sono state svelate le liste trofei complete dei tre giochi e in questo articolo ci occuperemo di Vice City.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di GTA Vice City – The Definitive Edition consta di 34 statuette totali, di cui 19 di bronzo, 9 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade in questi casi, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere alcuni spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente nulla di GTA Vice City – The Definitive Edition. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | GTA Vice City – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Iniziamo le statuette di bronzo con la prima metà:

Figlio degli anni Ottanta : Ascolta tutte le stazioni musicali almeno una volta.

: Ascolta tutte le stazioni musicali almeno una volta. Consegne : Consegna 10 pizze.

: Consegna 10 pizze. Elefante nella cristalleria : Causa 1.000.000 di $ di danni alle proprietà.

: Causa 1.000.000 di $ di danni alle proprietà. Padrone di Vice City : Acquista 10 proprietà.

: Acquista 10 proprietà. Prova a prendermi : Raggiungi un livello di sospetto a sei stelle.

: Raggiungi un livello di sospetto a sei stelle. Ungere gli ingranaggi : Usa una mazzetta per ridurre il livello di sospetto.

: Usa una mazzetta per ridurre il livello di sospetto. Come quelle vere : Vinci la gara delle RC Bandit.

: Vinci la gara delle RC Bandit. Maestro del palleggio : Raggiungi un punteggio di 5 palleggiando con il pallone da spiaggia.

: Raggiungi un punteggio di 5 palleggiando con il pallone da spiaggia. Mercenario: Completa tutti i contratti da sicario.

La seconda parte dei trofei di bronzo | GTA Vice City – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Sono famoso! : Guadagna il livello di attenzione dei media “Roba da leggenda”.

: Guadagna il livello di attenzione dei media “Roba da leggenda”. Non c’è bisogno di strade : Raggiungi la velocità massima con una Deluxo.

: Raggiungi la velocità massima con una Deluxo. Consulto legale : Completa la missione “Sommossa”.

: Completa la missione “Sommossa”. Anima della festa : Completa la missione “Tutti sul ponte!”.

: Completa la missione “Tutti sul ponte!”. Contatti sudamericani : Completa la missione “Domanda e offerta”.

: Completa la missione “Domanda e offerta”. Grande rabbia a Little Havana : Completa la missione “Voodoo a doppio taglio”.

: Completa la missione “Voodoo a doppio taglio”. Chauffeur : Completa la missione “Giro pubblicitario”.

: Completa la missione “Giro pubblicitario”. Tommy a due ruote : Completa la missione “Valla a prendere”.

: Completa la missione “Valla a prendere”. Mani sporche di sangue : Guadagna la valutazione criminale Macellaio.

: Guadagna la valutazione criminale Macellaio. Problema contenuto: Completa la missione “Tieniti stretto gli amici”.

I trofei d’argento | GTA Vice City – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Qui di seguito trovate i trofei d’argento:

Combattere il crimine : Completa la missione Vigilante livello 12.

: Completa la missione Vigilante livello 12. Che mazza! : Uccidi il palazzinaro con una mazza da golf durante “Ferro quattro”.

: Uccidi il palazzinaro con una mazza da golf durante “Ferro quattro”. Non è la mia prima volta : Completa la missione “Riflettori sul punto G” senza cadere dai tetti.

: Completa la missione “Riflettori sul punto G” senza cadere dai tetti. Una è meglio di due : Esegui un’impennata di 30 secondi.

: Esegui un’impennata di 30 secondi. Da A a B : Trasporta 25 passeggeri con il taxi.

: Trasporta 25 passeggeri con il taxi. H2O di qualità : Spegni 10 incendi.

: Spegni 10 incendi. Spericolato : Completa 36 acrobazie uniche.

: Completa 36 acrobazie uniche. Grand Theft Auto : Recupera tutti i veicoli per il concessionario Sunshine Autos.

: Recupera tutti i veicoli per il concessionario Sunshine Autos. Prendi i cannoli: Guadagna la valutazione criminale Padrino.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | GTA Vice City – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine con i trofei d’oro:

Saluta il mio amichetto : Usa l’M4 per uccidere Diaz durante la missione “Eliminazione”.

: Usa l’M4 per uccidere Diaz durante la missione “Eliminazione”. Chi ha chiamato l’ambulanza? : Completa la missione Paramedico livello 12.

: Completa la missione Paramedico livello 12. Elicottero letale : Uccidi tutti i PNG nemici con le pale dell’elicottero durante la missione “Il demolitore”.

: Uccidi tutti i PNG nemici con le pale dell’elicottero durante la missione “Il demolitore”. Segugio di città : Trova 100 pacchetti nascosti.

: Trova 100 pacchetti nascosti. Tutto fatto: Raggiungi il 100% di completamento.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di GTA Vice City – The Definitive Edition:

Il capo: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di GTA San Andreas – The Definitive Edition.