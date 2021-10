GTA Trilogy: il lancio ufficiale della trilogia è fissato per l’11 novembre

Rockstar aggiorna il proprio store online con la data di lancio ufficiale della nuova GTA Trilogy, remastered dei tre capitoli più amati

Rockstar Games ha aggiornato il proprio store online fornendo al pubblico la data ufficiale del lancio dell’attesa GTA The Trilogy, remastered contenente GTA III, San Andreas e Vice City. Preparatevi a rivivere i momenti più epici della saga di GTA a partire dall’11 novembre. La casa di sviluppo americana ha dovuto adottare una strategia comunicativa d’emergenza nei giorni scorsi. Dopo i molteplici rumor e leak sulla collection e i silenzi di Rockstar, l’azienda è stata costretta ad annunciarla ufficialmente senza però rivelare altri dettagli in merito.

Il lancio ufficiale della Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, avverrà il giorno 11 novembre 2021

Per onorare il ventesimo anniversario della saga, Rockstar pubblicherà una edizione speciale contenente tre dei capitoli più amati di GTA. Il lancio ufficiale della GTA Trilogy avverrà in due momenti distinti, l’11 novembre per le edizioni digitali, il 6 dicembre per quelle fisiche. Il gioco costerà 59 euro per le versioni old gen e sarà disponibile per tutte le piattaforme di vecchia e nuova generazione. Tuttavia, non sappiamo ancora il prezzo ufficiale per le versioni next gen.

L’azienda ancora non ha rilasciato alcun video gameplay, se non un breve trailer di annuncio. Rimaniamo fiduciosi sulla qualità, date le premesse che è possibile leggere sulla pagina ufficiale della trilogia. Nel progetto è coinvolto anche lo studio Grove Street Games, responsabile di diversi porting per mobile di alcuni GTA. Non è da escludere, dunque, un successivo rilascio della collection anche per mobile. A questo punto, aspettiamo solo si vedere il gioco in azione. Dopotutto, l’11 novembre non è poi così lontano.

