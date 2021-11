Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di GTA III – The Definitive Edition, la versione rimasterizzata del capolavoro del 2001 e appartenente alla collection Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition

Mentre i rumor su GTA 6 si fanno sempre più incessanti e coinvolgenti, Rockstar sta vivendo di rendita con i ricavi di un GTA 5 che, nonostante le polemiche e nonostante il fatto sia un titolo ormai disponibile su tre generazioni, continua a vendere e a far incassare milioni. Nel frattempo, a partire da domani, 11 novembre, potrete rivivere tre grandi capitoli della serie tramite la Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition, che comprende GTA III, GTA San Andreas e GTA Vice City su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Nelle scorse ore, sono state divulgate le tre liste trofei, che vedremo insieme in tre articoli distinti. Iniziamo con GTA III!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di GTA III – The Definitive Edition consta di 29 statuette totali, di cui 11 di bronzo, 11 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade in questi casi, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere alcuni spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente nulla di GTA III – The Definitive Edition. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | GTA III – The Definitive Edition, svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista con i trofei di bronzo:

Primo giorno di lavoro : Completa la missione “Le ragazze di Luigi”.

: Completa la missione “Le ragazze di Luigi”. Escapologo : Usa 20 mazzette per la polizia.

: Usa 20 mazzette per la polizia. Eliminare le prove : Schiaccia un’auto allo sfasciacarrozze.

: Schiaccia un’auto allo sfasciacarrozze. Pulizia delle strade : Elimina 100 membri delle gang.

: Elimina 100 membri delle gang. Pilota spericolato : Esegui un’acrobazia folle perfetta.

: Esegui un’acrobazia folle perfetta. Giochiamo a fare la guerra : Uccidi 25 membri delle gang con armi corpo a corpo o a mani nude.

: Uccidi 25 membri delle gang con armi corpo a corpo o a mani nude. Tutta l’artiglieria : Usa ogni arma del gioco almeno una volta.

: Usa ogni arma del gioco almeno una volta. Ricercato : Completa la missione “Ultime richieste”.

: Completa la missione “Ultime richieste”. Consegna al largo : Completa la missione “Una goccia nell’oceano”.

: Completa la missione “Una goccia nell’oceano”. Non così in fretta : Completa la missione “Lo scambio”.

: Completa la missione “Lo scambio”. Braccio destro: Raggiungi una valutazione criminale di 2.500.

I trofei d’argento | GTA III – The Definitive Edition, svelata la lista trofei completa!

Passiamo ora alle statuette d’argento:

Paladino dell’ingiustizia : Tieni vivi i due mafiosi durante “Triade e tribolazione”.

: Tieni vivi i due mafiosi durante “Triade e tribolazione”. Premeditazione : Fai fuori Chunky Lee Chong con un’autobomba.

: Fai fuori Chunky Lee Chong con un’autobomba. Scaltro come una volpe : Usa un Coach per prelevare le 8 prostitute nella missione “Festa degli sbirri”.

: Usa un Coach per prelevare le 8 prostitute nella missione “Festa degli sbirri”. Vittoria alla grande : Completa la gara “Turismo” in meno di 180 secondi.

: Completa la gara “Turismo” in meno di 180 secondi. Dove si va? : Completa 100 corse in taxi.

: Completa 100 corse in taxi. Un dono dal Re : Completa la missione “Venga il tuo regno”.

: Completa la missione “Venga il tuo regno”. Giocattoli da uomo : Completa tutte le missioni con veicoli radiocomandati del furgone Toyz.

: Completa tutte le missioni con veicoli radiocomandati del furgone Toyz. Splish splash : Spegni 15 incendi in una singola missione Pompiere.

: Spegni 15 incendi in una singola missione Pompiere. Giochiamo al dottore : Completa il livello 12 di Paramedico.

: Completa il livello 12 di Paramedico. Senza regole : Uccidi 15 criminali in una missione Vigilante.

: Uccidi 15 criminali in una missione Vigilante. Soldi sporchi: Accumula un capitale di 1.000.000 $.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | GTA III – The Definitive Edition, svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i trofei d’oro:

Neanche un graffio : Consegna l’auto di Mike Labbra senza un graffio al primo tentativo.

: Consegna l’auto di Mike Labbra senza un graffio al primo tentativo. Ruote in aria : Completa 20 acrobazie uniche.

: Completa 20 acrobazie uniche. Un minuto a Liberty City : Sopravvivi con meno di 10 punti salute per un minuto.

: Sopravvivi con meno di 10 punti salute per un minuto. Supersoccorritore : Completa Paramedico, Pompiere e Vigilante.

: Completa Paramedico, Pompiere e Vigilante. I segreti di Liberty City : Raccogli 100 pacchetti nascosti.

: Raccogli 100 pacchetti nascosti. Tutto qui?: Raggiungi il 100% di completamento.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di GTA III – The Definitive Edition:

Re di Liberty City: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

