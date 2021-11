GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la lista trofei completa!

Scopriamo insieme, in questa guida, la lista trofei completa dei tre titoli che compongono la GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, ossia GTA III, GTA San Andreas e GTA Vice City: siete pronti a tornare nei primi anni 2000?

Il fattore nostalgia spesso svolge un ruolo fondamentale nella definizione di quale sarà il prossimo titolo, nel caso di un’azienda specifica, ad essere soggetto di remaster o remake. Basti pensare al successo delle trilogie di Spyro o Crash, o quel fenomeno di massa che è stato Shadow of the Colossus, o ancora le rimasterizzazioni dei grandi capitoli della serie di Final Fantasy da parte di Square Enix. Tutti titoli che, per quanto possiamo negarcelo, fanno leva su quell’angolino di cuore che è ancora rimasto ancorato alla fine degli anni ’90 e l’inizio dei primi anni 2000, quando molti di voi ancora forse non erano nati e molti di noi già avevano i primi peli sul petto. E Rockstar punta proprio a questo fattore nostalgia facendo uscire, domani 11 novembre, la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. La collection includerà tre dei titoli più amati del franchise: GTA III; GTA San Andreas e GTA Vice City.

Prima di iniziare

Nelle scorse ore, in vista del lancio, Rockstar ha divulgato in rete le liste trofei complete dei tre titoli che compongono la trilogia. Vogliamo dunque approfittare di questo articolo per raggrupparvele, visto che le abbiamo già elencate in tre guide apposite, e perché no riprendere qualche dettaglio dei tre iconici titoli del franchise. Una doverosa premessa: in questo articolo cercheremo in tutti i modi di evitare spoiler, ma faremo comunque una sinossi della “sceneggiatura” di ciascun capitolo. Per questo motivo, se volete evitare spoiler di qualsiasi genere, vi sconsigliamo di continuare con la lettura e, magari, di seguire semplicemente i link che troverete alla fine di ciascun paragrafo. Iniziamo dal più anziano: Grand Theft Auto III.

Grand Theft Auto III | GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la lista trofei completa!

GTA III è un titolo ormai risalente al 2001 sviluppato da DMA Design e pubblicato da Rockstar su PlayStation 2, Xbox e PC. Si tratta forse del più iconico dei tre presenti nella collection, in quanto ai tempi segnò un vero e proprio passaggio tecnico per l’azienda: quello dal 2D al 3D. GTA III è ambientato nella leggendaria Liberty City e torneremo a vestire i panni di Claude, sfortunato rapinatore di banche che si ritrova, nel corso di un grosso colpo, tradito dalla sua stessa ragazza, Catalina, che non solo gli frega il bottino, ma gli spara anche alla testa. Miracolosamente sopravvissuto, l’avventura di Claude inizia quando il convoglio della polizia penitenziaria su cui sta viaggiando viene attaccato dal Cartello Colombiano, e l’uomo riesce ad evadere.

Grand Theft Auto III è da sempre considerato uno dei migliori capitoli del franchise, ed è sicuramente uno dai più apprezzati dai videogiocatori. Qui di seguito trovate il link per la lista trofei completa:

Grand Theft Auto Vice City | GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la lista trofei completa!

GTA III fu l’ultimo capitolo del franchise ad essere sviluppato da DMA Design. Successivamente l’azienda fu acquistata da Take Two Interactive e cambiò nome in Rockstar North, a capo dello sviluppo di GTA Vice City, pubblicato sempre da Rockstar Games nel 2002 su PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox e PC. Quarto capitolo, ci troviamo a Vice City nei panni di Tommy Vercetti, appartenente alla famiglia mafiosa dei Forelli che hanno però sede a Liberty City. L’uomo torna in libertà dopo 15 anni di prigione e volete che un mafioso da una vita voglia cambiar strada e diventare un uomo per bene? Assolutamente no. Tommy torna quindi al servizio dei Forelli, seppur con una grande delusione, e viene inviato in trasferta proprio nella Vice City che dà il titolo al capitolo.

Pieno di riferimenti alla cultura POP degli anni ’80, fra film, serie tv, musica ed eventi, ricordiamo Vice City come forse il capitolo più pieno di cose da fare, segreti da trovare e curiosità da scoprire. Qui di seguito trovate il link per la lista trofei completa:

Grand Theft Auto San Andreas | GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la lista trofei completa!

Infine, 2004. Quinto capitolo del franchise, GTA San Andreas fu sempre sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games su PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360 e PC. Carl Johnson, per gli amici “CJ”, è un delinquente afroamericano che bazzica le periferie di Los Santos, prima di decidere di trasferirsi a Liberty City, attanagliato dai sensi di colpa per la morte del fratello minore Brian. Entrato sotto l’ala della famiglia mafiosa dei Leone, CJ passa diversi anni fra piccoli furti, rapine a mano armata e qualche omicidio, prima di venire a conoscenza della morte della madre a causa di una band rivale. E da qui, ovviamente, iniziano i guai.

GTA San Andreas fu ai tempi apprezzato più di tutti i capitoli precedenti per i risvolti di trama ed è ancora nel 2021 fra i videogiochi più venduti di sempre. Qui di seguito trovate il link per la lista trofei completa:

Termina qui la nostra guida alla lista trofei completa della GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.