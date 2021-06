Final Fantasy VII Remake Intergrade: ecco la lista trofei!

A pochi giorni dall’arrivo su PlayStation 5, Square Enix ha svelato la lista trofei di Final Fantasy VII Remake Intergrade, che si va ad aggiungere a quella del gioco completo

Final Fantasy VII Remake Intergrade è uno dei DLC più chiacchierati degli ultimi anni. Annunciato come esclusiva PlayStation 5 a pagamento, non senza polemiche ovviamente, il contenuto scaricabile offrirà alcune ore di gioco in compagnia dell’amatissima Yuffie e molte nuove aggiunte, fra cui anche alcune nuove invocazioni. Nonostante ciò, l’upgrade da PlayStation 4 a PlayStation 5 del gioco base sarà completamente gratuito per tutti i possessori del titolo, quindi gli appassionati che vogliono rivivere le avventure di Cloud e compagnia bella su un hardware decisamente più performante potranno tranquillamente farlo. Per Yuffie, invece, dovremo pagare. Ad essere stato aggiunto, ovviamente, non è solo contenuto ingame. A pochi giorni dall’arrivo sul mercato, infatti, è stata rilasciata anche la lista trofei di Intergrade.

Prima di iniziare

La lista trofei aggiunti di Final Fantasy VII Remake Intergrade consta di 9 trofei, di cui 5 di bronzo e 4 d’argento, che si vanno ad aggiungere ai 54 già offerti dal gioco completo (la cui lista potete trovare cliccando qui) per un totale, quindi, di 63 trofei totali. Come sempre, in questo tipo di articoli, vi ricordiamo che le descrizioni dei trofei potrebbero contenere spoiler riguardanti la trama del gioco di Square Enix. Per questo motivo, se non volete alcun tipo di anticipazione, vi sconsigliamo di continuare la lettura. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo – Final Fantasy VII Remake Intergrade Lista Trofei

Puntando in alto : Testimonia che hai concluso il capitolo 1 di INTERmission;

: Testimonia che hai concluso il capitolo 1 di INTERmission; Fuga dalle tenebre : Testimonia che hai concluso il capitolo 2 di INTERmission;

: Testimonia che hai concluso il capitolo 2 di INTERmission; Cacciatrice felice : Testimonia che hai trovato tutti i manifesti della Tartaruga felice;

: Testimonia che hai trovato tutti i manifesti della Tartaruga felice; Vetta strategica : Testimonia che hai ottenuto il titolo di campionessa a Forte Condor;

: Testimonia che hai ottenuto il titolo di campionessa a Forte Condor; Distruzione materica: Testimonia che hai ottenuto tutte le materie con il Rompicasse Shinra.

I trofei d’argento – Final Fantasy VII Remake Intergrade Lista Trofei

Sodalizio vendicatore : Testimonia che hai concluso i due capitoli di INTERmission in modalità difficile;

: Testimonia che hai concluso i due capitoli di INTERmission in modalità difficile; Regina Condor : Testimonia che hai ottenuto il titolo di campionessa a Forte Condor in modalità difficile;

: Testimonia che hai ottenuto il titolo di campionessa a Forte Condor in modalità difficile; Sopraffazione assoluta : Testimonia che hai sconfitto il prototipo Ubris II;

: Testimonia che hai sconfitto il prototipo Ubris II; Castigo immacolato: Testimonia che hai sconfitto Weiss.

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra brevissima guida sulla lista trofei completa di Final Fantasy VII Remake Intergrade. Il nuovo contenuto sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 10 giugno. Avete già giocato il titolo originale? State aspettando questo DLC? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!