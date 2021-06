Final Fantasy VII Remake Intergrade: annunciate delle invocazioni gratuite

Tre nuove invocazioni gratuite (e non solo) stanno arrivando per i giocatori di Final Fantasy VII Remake Intergrade, ma non senza polemiche

Mancano pochissimi giorni all’arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade, ma Square-Enix sta già cavalcando l’onda dell’hype con tre invocazioni gratuite tra le creature più note della serie. Il recente annuncio del publisher segue l’attesa possibilità di trasferire i dati di salvataggio da PS4 a PS5, permettendo così ai fan di ripartire davvero con il piede giusto. Come vedrete dal tweet che riportiamo in seguito, abbiamo a che vedere con tre delle mascotte più famose del franchise, in precedenza aggiunte al gioco come bonus per edizioni limitate e preordini.

Le invocazioni gratuite di Final Fantasy VII Remake

Parliamo dei cuccioli di Chocobo, dei nemici ordinari Kyactus (“Cactuar” in inglese) e dei Carbuncle come invocazioni gratuite per tutti i giocatori di Final Fantasy VII Remake Intergrade. Il pacchetto comprende altresì cinque accessori extra, scaricabili all’uscita del gioco prevista per giovedì prossimo, il 10 giugno. Tuttavia, in molti tra i giocatori paganti che già hanno acquistato i contenuti extra hanno risposto con malcelato sdegno al tweet ufficiale che vedete qui sotto.

Five accessories and the Chocobo Chick, Cactuar and Carbuncle Summoning Materia will be released in the @FinalFantasy VII Remake Item Pack – a single free DLC package – on the release date of Intergrade, June 10th. [2/3] pic.twitter.com/uJu6Gterr6 — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 3, 2021

Se non altro, però, il publisher nipponico sta facilitando molto la decisione di effettuare l’upgrade ai fan indecisi. Oltre alla già citata possibilità di trasferimento dei dati di salvataggio e delle summon, abbiamo infatti a che vedere con l’episodio extra tutto dedicato a Yuffie. Si preannunciano dunque giorni memorabili per i fan di Sony, specie se consideriamo che nonostante l’assenza all’E3 2021 gli amanti delle console in azzurro potrebbero avere anche altro di cui gioire.

