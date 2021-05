Final Fantasy 7 Remake Intergrade: il DLC di Yuffie sarà un codice nelle versioni retail

Il DLC dedicato a Yuffie in Final Fantasy 7 Remake Intergrade non sarà contenuto nel disco delle copie fisiche, ma dovrà essere riscattato con un codice

Nonostante anni di patch, aggiornamenti e contenuti rilasciato post lancio abbiano, in parte, reso quasi inutile l’acquisto in formato fisico, almeno per spirito collezionistico (e di futura rivendibilità) la copia retail continua ad essere preferita da molti gamer. Ci sono però alcune brutte notizie, in tal senso, per quanto riguarda la release materiale di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, dato che Episode INTERmissionDLC, l’espansione dedicata alla ninja Yuffie, sarà allegato sotto forma di codice da riscattare.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: il DLC di Yuffie non sarà nel disco di gioco

A sollevare il polverone in questione, relativamente alla presenza di un codice DLC per quanto riguarda l’espansione dedicata a Yuffie in Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ci ha pensato il rivenditore australiano EB Games. La compagnia ha difatti confermato, tramite il proprio sito web, come il contenuto in questione non sarà contenuto nel disco presente nelle copie retail, ma dovrà essere scaricato per mezzo di un voucher monouso.

Oltre ad influire sul valore delle copie di seconda mano, la situazione ha fatto sorgere dei dubbi anche relativamente alla futura preservazione del gioco nella sua interezza, dato che un’eventuale chiusura del PlayStation Store da parte di Sony, porterebbe alla scomparsa del contenuto in questione. E viste le recenti polemiche relative allo smantellamento degli shop PSP, PS3 e PS Vita, i fan non reagirebbero certo bene.

Vi ricordiamo che il gioco sarà rilasciato, in formato PS5, il prossimo 10 di Giugno. Gli utenti PS4 potranno effettuare l’upgrade gratuitamente, ma dovranno pagare a parte per ottenere il DLC.

Cosa ne pensate di questa decisione? Fatecelo sapere nei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato uno sguardo agli sconti presenti su Instant Gaming.