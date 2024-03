Quali sono i migliori giochi Capcom? Ecco la top 5

Dopo la nostra pausa del weekend, torniamo ad analizzare i migliori giochi dei vari team di sviluppo: oggi tocca alla discussa Capcom

Superata la quarantesima candelina dalla fondazione sotto il nome di Capsule Computer nel 1979, Capcom è il quarto team di sviluppo di cui prenderemo in esame i migliori giochi. Abbiamo fatto lo stesso prima con Atlus, poi con Ubisoft e in seguito è toccato a FromSoftware. Oggi siamo qui per celebrare il meglio di uno dei publisher più prolifici e poliedrici dell’industria videoludica, nonché per ricordarne la capacità di rispondere alle controversie con i capolavori. Abbiamo pensato di farlo giusto ieri, dopo aver visto il video di James Stephanie Sterling circa la situazione di Dragon’s Dogma 2: anche lə criticə transgender ha menzionato che i bassi dell’azienda sono contrastati da tantissimi alti, per cui vediamo di parlarne ora. Partendo da…

5) Okami | I migliori giochi Capcom

Con una media (ripetiamo: media) di 93/100 su Metacritic, non potevamo non aprire l’elenco dei migliori giochi Capcom con Okami. Sviluppato da Clover Studio, il gioco è paragonabile a un dipinto ad acquerelli che prende vita. Viewtiful Joe ha puntato sull’appeal dell’epicità “ignorante”, ma in bellezza è Okami a vincere. O meglio, in realtà anche nel gameplay. Di base, il gioco è una specie di The Legend of Zelda i cui NPC farfugliano, mentre la mappa è pregna di segreti e dungeon da cui uscire indenni con nuovi poteri. La differenza è la lupa Amaterasu, che riesce anche a dare una maggiore idea di maestosità rispetto alla trasformazione in lupo di Link in Twilight Princess.

4) Resident Evil – Code: Veronica | I migliori giochi Capcom

Alzando l’asticella a 94, abbiamo un gioco la cui qualità ha probabilmente sorpreso tutti al lancio. Resident Evil – Code: Veronica non ha perso tempo nel rivelarsi uno dei titoli di maggior qualità su Sega Dreamcast. Se volete provare il tutto con mano, volendo c’è il remaster Code: Veronica X su PS3 ed Xbox 360. Naturalmente non stiamo parlando propriamente di un gioco particolarmente accessibile, ma reperibilità a parte possiamo assicurarvi che l’upgrade migliora ulteriormente l’esperienza originale. Soprattutto in fatto di movimento. È un vero must se amate la serie survival horror.

3) Street Fighter IV | I migliori giochi Capcom

Con la medesima media su Metacritic, Street Fighter IV è giunto in un momento cruciale non solo per la saga d’appartenenza, ma addirittura per il genere in toto. Purtroppo il predecessore, Street Fighter III, non ha beneficiato particolarmente della collaborazione con Dimps (trilogia Sonic Advance e duologia Rush) dietro ai fornelli. E con il filone portato alla stagnazione dalle molteplici riedizioni di Street Fighter II, è stato il quarto capitolo a ravvivare il tutto. Dal roster ai personaggi, passando per lo stile artistico dalle aggressive “spennellate” evocative degli sganassoni da scambiarsi amorevolmente. Con un netcode che mette i ragequitter in compagnia di altri ragequitter, nientemeno!

2) Devil May Cry | I migliori giochi Capcom

Pubblicato e sviluppato dalla software house, Devil May Cry è partito come “Resident Evil 4” prima di diventare ciò che è oggi. Il DNA horror c’è ancora, ma con una vena deliziosamente “ignorante” degna del genere spectacle fighter (Bayonetta) a cui ha dato vita il vulcanico creatore, Hideki Kamiya (oggi fondatore fuggiasco di PlatinumGames). Sempre con il 94 come media dei recensori, il titolo resta un gioco d’azione pur mantenendo i piedi nella pozza di emoglobina che è il genere horror. E sì, il castello in cui è ambientato il titolo richiama molto da vicino la villa di Raccoon City. Idem per i dialoghi caciaroni… ma pur prendendo tanto in prestito da Resident Evil, Dante e compagnia riescono a distinguersi di parecchio. Anche qualitativamente, aggiungeremmo.

Menzioni d’onore | I migliori giochi Capcom

Non sarebbe una nostra top 5 rapida senza cinque titoli che avremmo voluto includere per farne una top 10. Stavolta alcune delle esclusioni potrebbero farvi digrignare un po’ i denti, ma con la media di Metacritic non c’è granché da discutere. Parliamo di…

10) Mega Man X Legacy Collection (89/100)

9) Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (90/100)

8) Monster Hunter World (90/100)

7) Resident Evil 3: Nemesis (91/100)

6) Viewtiful Joe (93/100)

1) Resident Evil 4

La media più alta raggiunta dai giochi Capcom tocca la soglia dei 96 centesimi con Resident Evil 4, di diritto in cima al podio dei migliori. Vero, se Devil May Cry fosse rimasto a tutti gli effetti un esponente della saga del T-virus probabilmente oggi staremmo facendo un discorso un po’ diverso. Ma allo stato attuale delle cose, specie con un remake straordinario uscito di recente, siamo lieti che il ritorno di Leon Kennedy sotto i riflettori scarlatto abbia ricevuto una gestazione tanto lunga. Con ogni port, remake o remaster, Resident Evil 4 sembra invecchiare come un buon vino. Alla faccia dello zombi, aggiungeremmo.

Ora sta a voi dirci la vostra: come avreste stilato la graduatoria? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.