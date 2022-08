Destroy All Humans 2 Reprobed: i requisiti della versione PC

Recentemente, tramite la pagina ufficiale su Steam, THQ Nordic ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati di sistema per la versione PC di Destroy All Humans 2 Reprobed: vediamoli insieme in questo articolo dedicato

Abbiamo vissuto un’emozionante lotta contro i comunisti con il Remake di Destroy All Humans, che abbiamo giocato due anni fa su PlayStation 4 e l’anno scorso su Nintendo Switch, facendo un triplo tuffo carpiato all’indietro nel passato. Il revamp del franchise di THQ, ora THQ Nordic, sta per ampliarsi col secondo capitolo, stavolta in arrivo esclusivamente su PC e console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X | S). Sembra infatti che gli sviluppatori, il team di Black Forest Games, abbiano voluto amplificare di molto l’attenzione rivolta al comparto tecnico e grafico, fattore che non ha reso possibile rilasciare in buone condizioni il titolo anche sugli hardware di scorsa generazione. E per quel che riguarda la versione PC?

Con l’ufficializzazione della pagina Steam del gioco, THQ Nordic e Black Forest Games hanno finalmente svelato i requisiti minimi e raccomandati di sistema per Destroy All Humans 2 Reprobed. Oltre ad uno spazio minimo necessario di 50GB, che si andrà ovviamente ad ingrandire al day one (quando sicuramente, insieme al gioco, arriverà anche una prima patch), il gioco richiede, in particolar modo, schede grafiche dedicate che diano supporto a DirectX 11.0 o 12.0 e allo Shader Model 5.0 o 6.0. Vediamo comunque insieme tutti i requisiti negli schemi qua sotto.

Diamo un’occhiata ai requisiti per la versione PC di Destroy All Humans 2 Reprobed

Vediamo insieme i requisiti minimi di Destroy All Humans 2 Reprobed:

Sistema Operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) CPU : AMD Kaveri A10-7850K | Intel Pentium DualCore G3220 | Ryzen 5 2400G

: AMD Kaveri A10-7850K | Intel Pentium DualCore G3220 | Ryzen 5 2400G RAM : 8GB

: 8GB GPU : schede grafiche AMD o NVIDIA con almeno 4GB di VRAM, supporto a DirectX 11.0 e a Shader Model 5.1

: schede grafiche AMD o NVIDIA con almeno 4GB di VRAM, supporto a DirectX 11.0 e a Shader Model 5.1 Spazio necessario: 50GB

Qui di seguito, invece, trovate la lista dei requisiti raccomandati.

Sistema Operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) CPU : AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i7 6700K

: AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i7 6700K RAM : 16GB

: 16GB GPU : schede grafiche AMD o NVIDIA con almeno 4GB di VRAM, supporto a DirectX 12.0 e a Shader Model 6.0

: schede grafiche AMD o NVIDIA con almeno 4GB di VRAM, supporto a DirectX 12.0 e a Shader Model 6.0 Spazio necessario: 50GB

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Destroy All Humans 2 Reprobed. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Black Forest Games e THQ Nordic qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, perché non date un’occhiata al catalogo di InstantGaming?