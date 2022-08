Wo Long: Fallen Dynasty, Koei Tecmo svela il primo gameplay trailer!

Tramite comunicato stampa, Koei Tecmo ha svelato il primo gameplay trailer di Wo Long: Fallen Dynasty, con tanto di annuncio di una demo giocabile al TGS 2022

Un dark fantasy, soulslike, battaglie intense e sanguinose, storia del mondo suggestiva: che cosa vi viene in mente? Sono tantissimi i titoli appartenenti al genere derivativo dalla serie di From Software sfornati ogni anno. Ultimamente abbiamo visto arrivare Thymesia, a memoria il successivo che ci viene in mente è Mortal Shell, mentre Steelrising si è mostrato con una versione demo “regalata” a tutti coloro che hanno preordinato il gioco. Tutti suggestivi e ben realizzati, pur con le loro storture, e tutti derivanti da lui, il capostipite: Dark Souls. Recentemente, Koei Tecmo e Team Ninja (Nioh, Dead or Alive, Ninja Gaiden) hanno svelato il primo materiale video interamente dedicato al gameplay di Wo Long: Fallen Dynasty, altro esponente del genere attualmente in sviluppo e davvero molto promettente.

Il nuovo trailer mostra una versione dark e afflitta da demoni dei Tre Regni e permette di dare un’occhiata all’azione basata sulla spada e sull’utilizzo delle arti marziali cinesi, dove ogni movimento scorre con grazia tra manovre offensive e difensive. Attualmente Wo Long: Fallen Dynasty è in sviluppo per Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC e sarà pubblicato ad inizio 2023, disponibile al day one su Game Pass (console e PC). Vi lasciamo il gameplay trailer proprio qua sotto.

Wo Long: Fallen Dynasty si mostra con un primo gameplay trailer

Koei Tecmo ha anche annunciato il debutto mondiale di Wo Long: Fallen Dynasty al Tokyo Game Show 2022 che avrà inizio il 15 settembre presso Makuhari Messe a Chiba. La prima demo giocabile sarà disponibile nello show floor del booth di Koei Tecmo. Tutti coloro che proveranno il gioco riceveranno un originale button badge, mentre coloro che termineranno la demo riceveranno anche una t-shirt originale (fino ad esaurimento scorte). Inoltre, i produttori del gioco, Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa, appariranno nel programma TGS ufficiale di Koei Tecmo e debutteranno su un palco mai visto prima durante il broadcast.

Avete visto il primo gameplay trailer di Wo Long: Fallen Dynasty? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!