Anteprima WarioWare: Get It Together, delirio su Nintendo Switch!

Il vecchio sposa il nuovo in un folle ritorno su Nintendo Switch, nella nostra anteprima della versione demo di WarioWare: Get It Together!

La strada per WarioWare, nonostante l’episodio Get It Together per Nintendo Switch sia ormai alle porte, è stata tortuosa quanto basta da spenderci due righe in questa anteprima. Sebbene l’uniforme standard di Wario in Super Smash Bros. Ultimate sia quella da motociclista sfoggiata in questa fortunata serie spinoff, la sua presenza sulla console ibrida della Grande N non è mai stata qualcosa da dare per scontato. Basta sfogliare qualche vecchio numero della leggendaria Rivista Ufficiale di Nintendo, i cui esuli ora figurano nei titoli di coda di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, per rendersene conto.

Il “lato svitato” del colosso di Kyoto ha avuto origine su Nintendo 64, con un prototipo della serie nascosto in Mario Artist: Polygon Studio con il primo nome di Sound Bomber. Poi, nel 2003, la svolta: la possibilità di vendere lo sfogo di creatività del team di sviluppo (che avrebbe dato poi una riverniciata demenziale ai platformer con Super Mario Maker) e di dare a Wario qualcosa da fare in un colpo solo. La già citata rivista (NRU per gli amici, cioè per noi) ha poi definito tutto questo “un pazzo cavallo di Troia” per definire il modo in cui la serie sfrutta le feature di una console. Tenete a mente quanto detto, perché ci torneremo.

Il mondo è bello perché è Wario (nel bene e nel male)

Il primo WarioWare ha ricevuto a sua volta uno spinoff su GameCube, reinterpretando la formula di base (“microgiochi” da quattro secondi l’uno, con un semplice imperativo come “tutorial” ed input ridotti all’osso) sotto forma di party game. Poi, con un ritorno su Game Boy Advance, è stata la volta di Twisted! con un sensore di movimento nella cartuccia: un concetto tanto rivoluzionario, che i ragazzi di NRU hanno recensito il gioco due volte. Solo che non era tanto una questione di qualità quanto un fatto di titubanza. Nintendo ci ha pensato e ripensato, prima di evitare in toto la pubblicazione in Europa.

Se dunque Touched! su Nintendo DS è stato il “pazzo cavallo di Troia” a cui alludevamo, l’uscita al lancio della console (e quella di Smooth Moves al lancio di Wii) non è stata proprio una regola ma l’eccezione. Il futuro della serie si è fatto ancora più incerto con Game & Wario su Wii U, dove la formula ha ricevuto un altro restyling (espandendo i microgiochi a dei minigiochi veri e propri). Poi, di colpo, Gold su 3DS ha infine riportato il tutto sui binari, combinando al contempo il primo gioco, Twisted! e Touched!. E in tutta l’incostanza di un mondo tanto bello quanto Wario, le origini da platformer di quest’ultimo (Wario Land: The Shake Dimension permettendo) sono ancora non pervenute.

Il sistema di input siamo noi – Anteprima WarioWare: Get It Together

Come si ricollega questo lungo preambolo (riassunto miracolosamente per amor di anteprima) con WarioWare: Get It Together? In realtà, il gioco si dimostra più che mai un degno seguito dei suoi predecessori spostando l’attenzione sugli amici che Wario ama sfruttare (pensate allo scandalo di Activision, ma in chiave comica e PEGI 3+) per sviluppare i suoi microgiochi. Per essere un sequel degno di tale nome, però, il gioco deve avere un’idea su cui fondare l’intera esperienza. La demo ha confermato ciò che già pensavamo dopo aver visto il trailer: l’idea di usare i personaggi stessi come input è vincente su tantissimi livelli.

In primis, abbiamo una feature che dona al gioco una sua innegabile identità. La formula del “è quello con…”, usata per distinguere i film di James Bond, forse è un’unità di misura un po’ a spanne, ma si adatta alla serie WarioWare come pochi altri concetti. Il primo episodio ha fornito delle fondamenta con cui Twisted! ci ha insegnato a muoverci prima di Wii, Touched! ha mostrato le potenzialità di touch screen e stilo e così via. In secondo luogo, abbiamo un gustoso stuzzichino per chi aspetta con pazienza un altro platformer con Wario come indubbio e moralmente ambiguo protagonista.

Combo – Anteprima WarioWare: Get It Together

Poi c’è anche da dire, se vogliamo davvero fornire un quadro completo nella nostra anteprima, che WarioWare: Get It Together non fa di personaggi e microgiochi dei semplici addendi. Abbiamo a che fare con dei veri e propri fattori in questa indubbia moltiplicazione, in cui dobbiamo tenere a mente quale dei personaggi ci viene fornito appena prima di iniziare a giocare. Mano a mano che nella demo il cast viene sbloccato, i vari comprimari si inseriscono in una rotazione casuale che ci porterà a rivalutare il nostro approccio al minigioco. Il risultato, in puro stile WarioWare, è delirio puro.

Parliamo di pochi secondi per ricordarci che Wario è il personaggio che vola e che dispensa spallate di Wario Land-iana memoria, mentre 18-Volt resta fermo sul posto e interagisce con i bersagli da colpire a suon di raggi laser. Se poi volete mescolare ulteriormente il cocktail, l’aspetto da cavallo troiano viene poi raddoppiato con la possibilità di giocare in co-op con i Joy-Con; no, il personaggio non è mai lo stesso per entrambi i giocatori. Sullo stesso schermo, dunque, un giocatore dovrà colpire i peli sotto le ascelle con il salto di Young Cricket, mentre l’altro dovrà depilare il gigante su schermo con il boomerang di Mona.

Considerazioni (parzialmente) conclusive

Da quello che abbiamo avuto modo di capire con la demo, possiamo chiudere con una nota quanto mai positiva la nostra anteprima di WarioWare: Get It Together. Il delirio c’è tutto, la voglia di sfoggiare le potenzialità della console anche e, come ci ricordano a piè sospinto i molti promemoria della demo, il gioco completo (che contiamo di recensire il mese prossimo) fa di questa versione di prova una mera punta dell’iceberg. Non che se ne fosse mai realmente andato, ma forse è solo ora che possiamo davvero tirare un sospiro di sollievo ed annunciare trionfanti: sì, WarioWare è tornato.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi la demo l'avete provata?